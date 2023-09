Quinto anniversario di matrimonio per i Ferragnez che festeggiano in Toscana per qualche giorno all'insegna del romanticismo

Quinto anniversario di matrimonio per i Ferragnez che festeggiano in Toscana per qualche giorno all’insegna del romanticismo. Ferragnez, l’anniversario e le dediche social: 5 anni fa il matrimonio Il primo settembre 2018 i Ferragnez si sono sposati con un matrimonio a Noto circondati da parenti e amici in maniera spettacolare: i presenti erano 150 e milioni i follower che avevano seguito la festa. A distanza di 5 anni dalla ricorrenza, Chiara Ferragni e Fedez si regalano un momento personale e privato a lume di candela, ma senza rinunciare a qualche post social.

La cena a lume di candela

In Toscana, quindi, la coppia in un casale immerso nel verde ha cenato a lume di candela sotto le stelle. L’influencer per l’occasione ha indossato un bustier di pizzo bianco che omaggia il classico look da sposa.

Le dediche social della coppia

Per festeggiare, i Ferragnez si sono anche scambiati dediche romantiche. “1 settembre 2023: 5 anni sposati e 7 anni insieme. Non è sempre facile, in realtà è spesso difficile (come tutte le cose più importanti della vita in realtà) ma sei la mia persona e sono felicissima di averti al mio fianco”, ha scritto Chiara Ferragni pubblicando qualche foto delle nozze, facendo seguire la dedica dal simbolo dell’infinito. “7 anni insieme, 5 anni di matrimonio. In salute e in malattia, fra la luce e in mezzo al buio sempre accanto a me” ha scritto invece Fedez su Instagram. La crisi recente di Sanremo quindi, che sarà approfondita anche nella nuova puntata del documentario dei Ferragnez, sembra superata.