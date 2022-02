Incredibile a Napoli, incidente sfiorato: salvo per miracolo. VIDEO

Incidente sfiorato a Barra, in provincia di Napoli, pedoni salvi per miracolo. Ecco il video dell'automobilista spericolato.

Incidente sfiorato a Barra, in provincia di Napoli. Un automobilista spericolato ha quasi investito due passanti sfrecciando a tutta velocità in un vicolo. Tutto documentato in video, recuperato dalla pagina Welcome to Favelas.

Incidente sfiorato a Barra, Napoli, passanti salvi per miracolo

Bastavano solo pochi centimetri, un incredibile incidente sfiorato che sarebbe potuto finire in tragedia. Succede nelle strade di Barra, piccolo comune in provincia di Napoli. Un paio di pedoni stavano camminando in una strada stretta, piena di auto parcheggiate.

All’improvviso i due malcapitati rischiano di essere travolti da un automobilista folle. L’auto sbuca all’improvviso e li manca per un pelo, schizzando nel vicolo a una velocità incontrollabile. Il veicolo finisce poi per schiantarsi fragorosamente sulle auto parcheggiate, e sparisce appena fuori dal campo visivo della telecamera. L’identità del pirata della strada non è nota per il momento.

Il video della tragedia sfiorata: a pochi centimetri dalla disgrazia

Ecco il video dell’accaduto, recuperato dalla pagina Welcome to Favelas.

