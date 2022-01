Rende (Cosenza), uomo si dà fuoco in strada: VIDEO CHOC

Che cosa è successo a Rende, in provincia di Cosenza? Le immagini che arrivano sono forti e lasciano attoniti chiunque guardi il video che è stato messo online da Welcome favelas. Un uomo di trentatrè anni, infatti, ha tentato il suicidio.

Come riportato anche dall’Agenzia Ansa, a Rende in provincia di Cosenza è accaduto un fatto davvero drammatico e che ha lasciato senza parole le persone che si sono trovate ad assistere a questa scena all’improvviso. Un uomo del quale al momento non si conoscono le generalità, infatti, si è dato fuoco stamattina per strada proprio davanti alla sede della caserma dei carabinieri di Rende, in provincia di Cosenza.

Un tentativo di suicidio vero e proprio che ha lasciato sbigottiti i passanti.

A Rende un uomo ha tentato il suicidio: come sta?

Secondo quanto si è potuto apprendere dalle prime notizie, la persona avrebbe riportato gravi ustioni su tutto il corpo ed è stata immediatamente soccorsa e trasportato d’urgenza in ospedale. Al momento non si conoscono i motivi che hanno portato l’uomo a compiere questo folle gesto ma i carabinieri hanno avviato indagini a riguardo. La persona parrebbe infatti avere intorno ai trentacinque anni di età e parrebbe essere sceso da un’utilitaria con una tanica di benzina in mano per poi avviarsi verso l’ingresso della caserma dove si è dato fuoco.

A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni dipendenti di un negozio di gommista che si trovavano poco distanti da dove si è svolto fatto e che ne sono stati testimoni.