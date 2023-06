Transformers – Il risveglio: in uscita il settimo capitolo

A cinque anni di distanza dall’ultima pellicola, ecco il settimo capitolo: Transformers – Il risveglio arriva nelle sale cinematografiche italiane.

Tutto pronto per la prima uscita, prevista per Mercoledì 7 Giugno 2023.

Transformers – Il risveglio: la trama

Cinque anni dopo ritorna la saga dedicata ai robot alieni, molto conosciuti nel mondo di Hollywood. Arriva così il settimo capitolo di Transformers, intitolato “Transformers: Rise of the Beasts”, in Italia “Transformers – Il risveglio”.

La pellicola è ambientata nel 1994 a Brooklyn, luogo in cui l’ex soldato Noah Diaz tenta di fare il possibile per sostentare la sua famiglia. Successivamente si ritrova a condurre l’Autobot Mirage e viene a conoscenza dell’esistenza di altri tre Autobot clandestiti: Optimus Prime, Bumblebee e Arcee. Intanto ad Ellis Island una ricercatrice di 25 anni, Elena Wallace, risveglia errnoremante un faro alieno all’interno di un museo. Così Noah e gli Autobot, attirati da quel richiamo, si recano dalla luce durante un attacco del malvagio Scourge e dei suoi alleati. Capo della neo-nata fazione dei Terrorcons, un gruppo di Decepticon capace di mutare diventanto creature mitologiche o mostri. Il leader ha modo di fuggire, mettendo al riparto un artefatto misterioso che ha l’abilità di evocare Unicron, un’entità che mostra una forza immensa. I due protagonisti, Noah ed Elena, dovranno così unirsi – insieme agli Autobot – per provare a salvare la Terra dall’imminende distruzione. Un insieme di eventi colpirà protagonisti e antagonisti.

Ecco qualche informazione sul cast: alla regia troviamo Steven Caple Jr, mentre alla sceneggiatura ci sono Joby Harold, Darnell Metayer, Josh Peters, Erich Hoeber e Jon Hoeber. Tra i produttori è possibile menzionare Lorenzo Bonaventura, Michael Bay, Mark Vahradian e Duncan Henderson. Il film ha richiesto moltissime prove in tanti posti diversi. Uscirà Mercoledì 7 Giugno in Italia, Venerdì 9 Giugno in America.

Il trailer del film