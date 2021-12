Oroscopo Paolo Fox 2022 Gemelli: grandi successi in alcuni ambiti, attenzioni e cura in altri. Per Gemelli è un anno ricco di novità.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Gemelli: le previsioni

Il 2022 darà molte opportunità ai Gemelli di fare un passo avanti nella propria vita sentimentale. Sarà l’anno ideale per programmare un grande passo con la propria metà, che sia un matrimonio, un figlio o la convivenza. L’estate sarà il periodo più propizio.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Gemelli: amore e lavoro

Sarà un anno in discesa in ambito professionale. Gli imprenditori e i liberi professionisti sono i più colpiti dalla crisi. Qualcuno, inoltre, è alle prese con questioni legali o burocratiche. I soldi sono pochi ed è necessaria un’attenta gestione del bilancio economico.

I lavoratori a progetto o part-time sono già in ansia per il rinnovo del contratto in scadenza verso inizio estate. Non lasciatevi scoraggiare troppo. Bisogna portare i remi in barca per qualche altro mese. La vita sociale, le collaborazioni ed i rapporti con gli altri sono favoriti. Secondo l’oroscopo Gemelli a Gennaio 2022 Mercurio vi proteggerà dal nervosismo. Non fate mosse azzardate. A dispetto del 2021, quest’anno avrete voglia di una certa stabilità emotiva.

In ambito sentimentale, secondo l’oroscopo Gemelli a Gennaio 2022 con Mercurio dissonante, Marte e Giove contrari, ci saranno non poche tensioni. Paolo Fox consiglia anzitutto di fare chiarezza e di non essere troppo polemici. Le coppie stabili che sono in crisi devono cambiare atteggiamento. Troppe discussioni ed incomprensioni, potrebbero portarvi, infatti, a delle scelte affrettate. Dettate, soprattutto, dalla stanchezza dei continui litigi. Anche in famiglia cercate di essere più cauti.

Cercate di dialogare e di rompere quel freddo silenzio che si è oramai creato. Per gli amici single, i nuovi rapporti saranno privi di passione. Di primo impatto, il 2022 non sembra essere un anno spumeggiante per i cuori solitari. Il desiderio di amare ed essere amati, infatti, crescerà durante l’anno. Saranno relazioni stabili senza alcun senso di dipendenza o ossessione.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Gemelli: salute

In ambito della salute c’è bisogno di avere un occhio di riguardo per i nati sotto il segno dei Gemelli. Sarà necessario coprirsi bene e stare attenti al freddo. I bronchi risentono molto dei traumi. Avviate una cura.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Gemelli: fortuna

Riguardo la fortuna, soltanto l’estate dell’anno prossimo potreste avere qualche svolta a livello lavorativo che faccia realmente la differenza. Giove sarà ottimale per il vostro segno, però ci saranno gli influssi di Saturno che purtroppo potrebbero procurarvi molti ostacoli, soprattutto sul lavoro. D’altro canto però le energie di Marte vi aiuteranno moltissimo per “contrastare” questa situazione non del tutto ottimale, quindi ci saranno comunque dei risultati abbastanza soddisfacenti anche se non così numerosi, secondo l’oroscopo.

