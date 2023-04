Incoronazione di Re Carlo III, perché Meghan non ci sarà?

Incoronazione di Re Carlo III, perché Meghan Markle non ci sarà? Il Principe Harry ha confermato la sua partecipazione, mentre sua moglie sarà la grande assente dell’evento: come mai?

Perché Meghan Markle non sarà all’incoronazione di Re Carlo III?

Il clima gelido tra il Principe Harry e il resto della Famiglia Reale inglese non gli impedirà, a quanto pare, di partecipare all’incoronazione di Re Carlo III, suo padre, in programma il 6 maggio 2023. Non si può dire la stessa cosa di sua moglie, Meghan Markle, duchessa di Sussex, che invece non parteciperà a quello che è senz’altro l’evento più importante della vita di suo suocero. L’attrice resterà in California, insieme al principe Archie e alla principessa Lilibet Se la partecipazione del Principe può essere interpretata come un tentativo di evitare ulteriori scandali, ci sono più dubbi sui motivi dietro l’assenza di Meghan, già nel Regno Unito insieme al marito in occasione del funerale della Regina Elisabetta. Entrambi hanno ricevuto un invito, nonostante la forte tensione tra la coppia e la famiglia dopo la pubblicazione di Spare. Cosa c’è quindi dietro la scelta di Meghan?

Parla Dymond dalla BBC: “Meghan è decisamente impopolare tra i britannici”

Il Corriere della Sera ha chiesto lumi al riguardo ad un massimo esperto delle dinamiche della corona inglese, Jonny Dymond, corrispondente per i reali della BBC. “Non mi sorprende affatto questa decisione.” -afferma Dymond- “La Duchessa è decisamente impopolare fra i britannici in questo momento, per molti britannici… sia che sia il risultato delle sue stesse parole e azioni o per il vetriolo sparso su alcuni giornali britannici”.

Secondo Dymond Meghan si sarebbe tirata indietro sia per l’ostico rapporto con i media inglese che per un generale fastidio verso il Regno Unito, luogo in cui non è stata mai amata dal pubblico: “In ogni caso la Duchessa fornisce ben pochi indizi che facciano pensare che le piaccia il posto, il Regno Unito. Ecco perché penso che sarebbe stato altamente sorprendente se avesse deciso di venire all’incoronazione. Insomma, non sarei sorpreso se la Duchessa decidesse di mai più mettere piede in Gran Bretagna“. Poche le chance di riappacificazione quindi, sia tra Meghan e il popolo inglese che tra Harry e la famiglia reale: “Penso che c’è davvero tanto sangue cattivo. Ci vorrà un tempo molto lungo perché il rapporto possa essere ricucito”.