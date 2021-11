Dad con un solo positivo, il Governo ci ripensa

Dad con un solo positivo, sarà quarantena sì o no per tutti gli alunni della classe? La questione ha continuato a rimbalzare per tutta la giornata di martedì 30 novembre e sembrava che il Governo volesse riproporre questa regola. Stanno a quanto riportato da Repubblica, però, così non sarà.

Scuola, dad con un solo positivo oppure no?

Visto che i casi di Covid stanno aumentando anche in Italia, in via precauzionale, la strada pareva essere questa (così come accadeva per tutto lo scorso anno scolastico). Il Governo in serata, però, ha rettificato l’indiscrezione: il ritorno in Dad di tutta la classe in caso di presenza di un solo alunno contagiato non ci sarà. “Garantire la partecipazione in presenza e lo svolgimento delle lezioni a scuola è una priorità del governo” filtra infatti da Palazzo Chigi.

Scuola, i motivi della decisione

Fonti del Governo fanno sapere che, alla luce della situazione epidemiologica attuale, non è ancora necessario prendere una misura più restrittiva sulla scuola. Dopo i necessari approfondimenti fatti anche con gli esperti, si fa sapere da Palazzo Chigi, le regole sulla quarantena per le classi non cambieranno. Si attende ora una circolare del Ministero della Salute che apporterà su questo tema tutti i chiarimenti necessari. Il Governo però, per arginare i casi Covid nelle scuole, starebbe comunque pensando ad intensificare le attività di testing nelle scuole in modo tale da riuscire a potenziare il tracciamento dei contagiati.

Dad con un solo positivo: la richiesta delle regioni

Fare tornare le classi in dad anche con un solo positivo, anche se il contagiato è uno solo, era una richiesta partita dalle regioni a seguito di un confronto avuto con il Ministero della Salute. Una circolare che era stata firmata dal direttore della prevenzione dello stesso dicastero, Giovanni Rezza, aveva temporaneamente sospeso il protocollo firmato appena un mese fa da Iss e dalle stesse regioni.