Jens Cajuste, chi è il nuovo acquisto del Napoli: carriera, ruolo, statistiche, vita privata

Chi è Jens Cajuste, giovane mediano svedese e nuovo acquisto del Napoli. Il 24enne ex Stade Reims è l’erede di Tanguy Ndombele, tornato al Tottenham dopo il prestito. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Jens Cajuste, nuovo acquisto del Napoli: carriera, ruolo e statistiche

Nato a Goteborg il 10 agosto 1999, Jens-Lys Michel Cajuste ha 24 anni ed è un mediano svedese di origini statunitensi, nuovo acquisto del Napoli di Rudi Garcia. Preso a sorpresa dallo Stade Reims, andrà a sostituire Tanguy Ndombele, tornato al Tottenham dopo il mancato riscatto. Mancano giusto le visite mediche per Cajuste, che dovrebbe aggregarsi ufficialmente ai partenopei nelle prossime ore. Il 24enne pare corrispondere perfettamente al profilo richiesto da Garcia per il centrocampo, ovvero di un giocatore “fisico ma anche di qualità”. La sua presenza in mediana sarà fondamentale anche per sopperire all’assenza di Frank Anguissa, atteso dal suo Camerun per la Coppa d’Africa 2024 il prossimo gennaio. Mediano box-to-box dotato di grande accelerazione, in caso di necessità Cajuste è in grado anche di giocare come vertice basso del centrocampo, al posto di Stanislav Lobotka.

È cresciuto nell’Orgryte, società che oggi milita nella seconda divisione svedese, e si è poi affermato al Midtjylland, dove si aggrega a parametro zero nel gennaio del 2018. Arriva allo Stade Reims nel gennaio del 2022, dove si guadagna subito un posto da titolare. In un anno e mezzo in Francia Cajuste colleziona 42 presenze e mette a segno sei reti.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata e social network

Si sa molto poco circa la vita privata di Jens Cajuste, finora molto bravo a schivare le attenzioni mediatiche tipiche della vita di un calciatore. Ci sono pochi indizi al riguardo sul suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 20mila follower. I suoi social sono dedicati esclusivamente alla sua vita professionale. In uno dei suoi ultimi post, Cajuste ha celebrato l’ultima stagione del suo Reims, che ha chiuso la Ligue 1 2022/23 con un tranquillo undicesimo posto: “Un enorme grazie alla squadra, agli allenatori e ai tifosi che ci hanno accompagnato lungo il nostro cammino”.