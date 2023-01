JR Moehringer, chi è l’autore di Spare: tutto sul biografo del Principe Harry

Chi è JR Moehringer, il giornalista autore di Spare – Il minore, la biografia sul Principe Harry. Vincitore del Premio Pulitzer nel 2000, ha scritto libri di successo sulla vita di Andre Agassi e Phil Knight. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Nato a New York il 7 dicembre 1964, John Joseph “JR” Moehringer è uno scrittore e giornalista americano, ghostwriter della discussa biografia del Principe Harry, Spare – Il minore.

Passa l’infanzia insieme a sua madra a Long Island, nel quartiere di Manhasset, per poi trasferirsi a Scottsdale, in Arizona. Si laurea in Lettere alla Yale University nel 1986. Il suo primo lavoro nel mondo del giornalismo è pura gavetta: viene assunto come fattorino per il New York Times, un’esperienza da lui stesso descritta come “una parentesi sfortunata”. Nel corso degli anni scrive per diverse testate, tra cui il Rocky Mountain News, poi nel 1994 diventa corrispondente per il Los Angeles Times. Il suo lavoro viene premiato nel 2000 con un Premio Pulitzer per il giornalismo di approfondimento e di costume.

Ottiene il riconoscimento per Crossing over, il suo ritratto della comunità di Gee’s Band, città fluviale dell’Alabama abitata da molti discendenti di schiavi.

Moehringer fa il suo esordio da autore nel 2005, con il romanzo autobiografico Il bar delle grandi speranze, portato poi sul grande schermo nel 2021 con The Tender Bar, diretto da George Clooney e con protagonista Ben Affleck. JR è inoltre la penna dietro Open, biografia sulla carriera del campione di tennis Andre Agassi, e dietro L’arte della vittoria, in originale Shoe Dog, libro che ripercorre la vita e la carriera del fondatore della Nike, Phil Knight.

Ha scritto inoltre Pieno giorno, Oltre il fiume e Il campione è tornato, che gli vale un’altra candidatura al Pulitzer nel 1998.

Vita privata: moglie, figli

Si sa relativamente poco della vita privata di JR Moehringer. Il giornalista è sposato da diversi anni con Shannon Welch, nota curatrice editoriale. I due vivono insieme nella Bay Area di San Francisco, con i loro due figli. In un’intervista a Publisher’s Weekly, Shannon ha raccontato cosa l’ha spinta a diventare una curatrice.

Ha confessato di aver provato a scrivere lei stessa: “Ho messo insieme i pezzi dopo un po’. Credo di aver affrontato la realtà e aver capito quanto è difficile essere una scrittrice. Per questo ho pensato, non penso che sia la strada giusta per me. Fare la curatrice editoriale è un modo per me di rimanere coinvolta nella scrittura di libri, di continuare a fare ciò che amo”.