Ciro Immobile, incidente a Roma: in auto anche le figlie

Gli ultimi mesi sono stati difficile per l’attaccante biancoceleste, a causa dei tanti infortuni e di un minutaggio scarno. Ciro Immobile è stato vittima di un incidente a Roma, scontrandosi con un tram alla guida della propria auto.

Nel mezzo erano presenti anche le figlie.

Roma, incidente per Immobile

Una tranquilla domenica mattina si è trasformata in un evento di cronaca e ha sfiorato la tragedia. La vicenda ha avuto luogo a Roma e ha coinvolto un giocatore della Lazio, per la precisione Ciro Immobile. È accaduto intorno alle ore 8 del 16 Aprile, quando l’auto dell’attaccante – una Land Rover Defender – si è scontrata contro il tram numero 19, nei dintorni di Piazza Cinque Giornate, in prossimità dello Stadio Olimpico. Il veicolo, secondo quanto detto dal calciatore, è passato con il semaforo rosso e ben otto passeggeri hanno presentato ferite, seppur lievi.

A bordo dell’autovettura c’erano anche le due figlie del calciatore, ovvero Michela e Giorgia, che non hanno fortunatamente riportato danni. L’impatto ha invece danneggiao il 33enne di Torre Annunziata che ha evidenziato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’undicesima costola destra.

Il centravanti, tornato a segnare nell’ultima gara contro lo Spezia, sembrava finalmente aver superato il difficile periodo, tra infortuni e minutaggio scarso, conseguenza dello stato di forma non ottimale. Adesso la società della Lazio dovrà monitorare la situazione, che risulta però stabile.

Dopo l’incidente, il giocatore è stato visitato presso il Policlinico e la squadra ha stilato un comunicato:

“Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma”.

Il club spera comunque che Ciro Immobile possa rientrare quanto prima, in modo da poter essere utile alla squadra e superare i molti problemi che hanno caratterizzato gli ultimi mesi.

