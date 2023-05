Gabriella Golia, chi è l’annunciatrice ex volto di Italia 1: vita privata, marito, figli

Chi è Gabriella Golia, ex annunciatrice di Italia 1. Per vent’anni un volto simbolo della rete Mediaset, ha abbandonato l’emittente nel 2002. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Gabriella Golia, vita privata e carriera dell’ex annunciatrice di Italia 1

Nata a Milano il 2 febbraio 1959, Gabriella Golia ha 64 anni ed è un nome molto noto agli appassionati di tv degli anni Ottanta e Novanta. Dal 1982 al 2002, ha infatti rivestito il ruolo di annunciatrice su Italia 1, diventando di fatto il volto dell’amato canale Mediaset. Arriva in tv dopo anni di gavetta negli spot pubblicitari: nel suo curriculum vi è anche una comparsata nel film comico Stangata in famiglia e la vittoria nel concorso di bellezza Miss Teenager. Dopo il diploma si dedica a tempo pieno alla sua carriera televisiva, cominciando come annunciatrice sull’emittente locale Antenna Nord. Passa poi in Rai negli anni Ottanta, come valletta nel quiz Sette e mezzo.

Un paio di anni dopo approda su Italia 1, dove diventa la cosiddetta Signorina buonasera dell’emittente. Comincia così a farsi conoscere sia come annunciatrice che come conduttrice. Presenta la rubrica preserale Sette per uno e partecipa a molti programmi del gruppo Fininvest, tra cui Azzurro, Unomania, Non è la Rai, Festival di Primavera, Tutto di tutto, Vota la voce e Fuego. In questi anni di grande successo si mette anche alla prova come attrice, recitando al fianco di Gene Gnocchi nella sitcom Vicini di casa.

Dopo l’addio ad Italia 1 e Mediaset nel 2002, Gabriella Golia continua a lavorare sul piccolo schermo in varie emittenti minori. Nel corso degli anni ha lavorato per Studio 1 e per Canale Italia. Nel 2019 torna nel suo ruolo di annunciatrice su Sky Atlantic, rete per la quale realizza due “annunci speciali” per due puntate della serie 1994.

Vita privata: marito, figli

Il compagno di vita di Gabriella Golia è Marco Alloiso, celebre medico chirurgo milanese nato nel 1952. I due sono insieme da moltissimi anni e sono sposati dal 22 gennaio 2003. Dal loro amore, nel 1997, nasce il figlio Tommaso, oggi grande e laureato in giurisprudenza. Intervistata da Repubblica, Gabriella ha spiegato di essere una mamma molto apprensiva e di far fatica ad accettare il fatto che il figlio sia ormai cresciuto: “Sono la classica mammona affettuosa anche se Tommaso ha 25 anni. È adulto e indipendente, com’è giusto, ma rimpiango quando era piccolo”.