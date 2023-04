Theo Hernandez insultato dai tifosi napoletani sui social: attacchi e minacce vergognose al giocatore del Milan

Theo Hernandez è stato insultato sui social da alcuni che si definiscono tifosi napoletani. A poco più di 24 ore dalla sfida tra Napoli e Milano allo stadio Diego Armando Maradona, una vicenda vergognosa si è consumata su Instagram.

Theo Hernandez insultato dai tifosi napoletani sui social

Su Instagram Theo Hernandez in occasione del primo compleanno del bambino ha condiviso un dolce post: “Tanti auguri amore mio. Papà ti ama tanto. 1 anno”. Tuttavia, alcuni pseudo tifosi del Napoli hanno pensato bene di commentare con insulti ed attacchi vergognosi, macchiando il nome dei veri tifosi napoletani che non hanno nulla da condividere con questi “elementi”.

Infatti, qualche napoletano si dissocia: “Da Napoletano, mi dissocio totalmente da quanto scritto da beceri ignoranti. Davanti a un padre con un bambino bisognerebbe solo fare occhi dolci e congratulazioni. Per quanto mi riguarda, e per quel che può valere, quella gentaglia non rappresenta Napoli. Di certo, non rappresenta me. Rivale in campo, sempre e per sempre, ma questo non c’entra niente con un padre e suo figlio. Solidarietà all’uomo Theo Hernandez”.

Attacchi e minacce vergognose al giocatore del Milan

Tanti messaggi vergognosi nei confronti del calciatore del Milano. Il più cattivo è sicuramente questo: “Devi fare la fine di Vialli”. Ma non solo: “Speriamo che non diventa coglione come te” (lasciamo perdere la grammatica…) a “In finale al mondiale hai pianto poi??? Il Maradona ti aspetta strunz!!!! “. Continuando con “figlt adda muri”, ovvero “tuo figlio deve morire”. Per chiudere poi con “sit ruij sciem tu e chillu cos e figlt”, che in italiano sarebbe “siete due scemi tu e quel coso di tuo figlio”.

Tuttavia, arrivano anche parole di difesa nei suoi confronti. “Purtroppo i social network sono uno strumento dove ognuno pensa di poter dire quello che vuole. Non succede niente fratello Dio è sempre con la tua famiglia”, queste le parole dedicate a Theo Hernandez su Twitter dall’attaccante Leao. Sempre sull’account Twitter, il Pescara ha voluto difendere il terzino rossonero: “Condannare qualsiasi frase offensiva o irrispettosa nei confronti di un giocatore (a prescindere dalla maglia indossata) dovrebbe trovarci tutti d’accordo. Eppure, a giudicare dai commenti, non è così. Si cerca, a tutti i costi, il pretesto per non stigmatizzare tali comportamenti e per alimentare l’odio. E non vogliamo darvi questo spazio” conclude la società abruzzese.