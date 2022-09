Crisi energetica, il piano: termosifoni un’ora in meno e temperatura più bassa

In vista dell’emergenza energetica e delche sta colpendo sia imprese che famiglie, il Governo è al lavoro per unche possa mettere una pezza a questo vertiginoso aumento dei prezzi del Gas.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha annunciato che la prossima settimana sarà varato un provvedimento per dare un po’ di sostegno alle imprese, precisando che si cercherà di incidere anche sul costo della energia. Si tratta di “un intervento necessario per supportare nell’immediato le nostre famiglie, ma bisogna lavorare per ottenere il tetto massimo al prezzo del gas, in modo da fermare le speculazioni russe e bloccare gli aumenti delle bollette anche nel lungo periodo” ha fatto sapere Di Maio.