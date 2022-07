Francesco Totti separazione: l’amore al capolinea con Ilary Blasi

Francesco Totti, separazione in arrivo con Ilary Blasi. L’ex calciatore della Roma, che ha sposato Francesco Totti nel 2005, ha davvero terminato la sua storia d’amore con Ilary Blasi?

Francesco Totti separazione: l’amore finito con Ilary

L’ex calciatore della Roma, diventato anche campione del mondo con la nazionale italiana, ha tre bellissimi figli chiamati Cristian, Chanel e Isabel e con Ilary abita a Roma. La loro storia d’amore è iniziata nei primi anni duemila quando Totti era la stella indiscussa della Roma in campo e Ilary Blasi iniziava la sua carriera in televisione come “Letterina”.

Dopo i primi corteggiamenti, nel marzo 2002 e dopo non molti anni di fidanzamento, nel 2005 arriva il matrimonio in diretta tv e nello stesso anno nasce Cristian il primogenito della coppia. Ora pare che l’amore tra i due sia arrivato al capolinea.

La crisi con la moglie

La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe arrivata, secondo dagospia, il 5 febbraio 2022 quando i due hanno pesantemente litigato durante una gita familiare a Castel Gandolfo.

Da lì in avanti, purtroppo, qualcosa si sarebbe incrinato e tra i due nulla è più stato come prima. Lo scorso settembre, quando Totti ha fatto la festa per i 45 anni, la moglie Ilary non era presente.