Chi è Renzo Arbore: canzoni, tv, Mariangela Melato, Mara Venier, curiosità

Renzo Arbore è un cantautore e un presentatore televisivo di successo. È attualmente il compagno di Mariangela Melato ma è stato anche ex di Mara Venier.

Chi è Renzo Arbore

Renzo Arbore, all’anagrafe Lorenzo Giovanni Arbore (Foggia, 24 giugno 1937), è un cantautore, disc jockey e conduttore televisivo/radiofonico. Considerato dalla critica “il primo disc jockey italiano”, Arbore è alto 178 cm e pesa circa 68 Kg. Figlio di un dentista e di una casalinga, sviluppa una passione per la musica fin da ragazzino quando inizia ad esibirsi come suonatore di clarinetto all’interno dell’orchestra Parker Boys.

Laureatosi in Giurisprudenza a Napoli, Renzo continua ad interessarsi al mondo della musica, in particolare al Jazz. È il 1964 l’anno della sua svolta, quando alla Rai vince un concorso ed entra a far parte al corso di “Maestro programmatore di musica leggera”. Qui entra in contatto con Gianni Bomcompagni e tra i due nasce un sodalizio proficuo per la storia della tv italiana.

I progetti musicali e canzoni

Arbore, anche dopo il successo in tv, non ha mai abbandonato la sua passione per la musica.

Nel suo curriculum figurano progetti come l’Orchestra di musica Jazz ‘N.U. Orleans Rubbish Band’ e l’Orchestra Italiana, fondata nel 1991 per valorizzare la tradizione musicale napoletana. È poi diventato presidente di ‘Umbria Jazz’ e dell’associazione nazionale Disc-jokey.

Ha scritto molti brani di successo come Il Clarinetto, Cacao Meravigliao, Aummo..Aummo, Cocorito, Grazie dei fiori bis, reginella, Luna Rossa, Ma la notte no.

I programmi tv

Renzo Arbore è stato protagonista di numerosi programmi tv di successo, tra i quali ricordiamo Innumerevoli i programmi che portano la sua firma giunti al successo, tra i quali Speciale per Voi, L’altra Domenica e Teche Teche té.

Grazie a lui, inoltre, molti attori come Roberto Benigni, Nino Frassica e Milly Carlucci sono arrivati al successo.

Vita privata

Il cantautore non si è mai sposato, ma sappiamo che negli anni ’60 si è legato alla presentatrice Vanna Brosio. Successivamente ha avuto storie importanti con Gabriella Ferri e con Mariangela Melato, con la quale è stato per un decennio e con la quale è ritornato dopo una lunga relazione con Mara Venier.