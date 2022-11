Il grande giorno, nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo: uscita al Cinema, trama e location

Il grande giorno è il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Presto arriverà nelle sale cinematografiche e più precisamente entro la fine del 2022. Ecco di seguito tutte le informazioni che sono disponibile sull’ultimo progetto dei tre comici ed attori.

Il grande giorno, nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo: uscita al Cinema

Il grande giorno è il titolo del nuovo film del famoso Aldo, Giovanni e Giacomo. L’uscita nelle sale cinematografiche è programmata per il 22 dicembre 2022.

“Siamo tornati! Siamo tornati! Ci abbiamo messo due anni per convincere Aldo a lasciare la Trinacria, ma adesso siamo qui al lavoro sul set del nostro nuovo film: due amici, un matrimonio e un guastafeste. Indovinate un po’ voi chi è! Ci vediamo a Natale al cinema (se non ci squagliamo prima per il caldo tropicale…). PS Avete suggerimenti per rimanere belli freschi sul set con 40 gradi?“, questo è stato l’annuncio del film sulla pagina Instagram ufficiale del trio.

Trama e location

Le riprese del film sono iniziate nel mese di giugno e sono durate sette settimane. I luoghi delle location saranno il Lago di Como, il Lago Maggiore, Milano e Brianza. Nel cast anche Antonella Attili, Elena Lietti con la partecipazione di Lucia Mascino, Margherita Mannino, Giovanni Anzaldo, Pietro Ragusa e con Roberto Citran. Ecco la sinossi ufficiale del film: “In una grande villa sul lago di Como tutto è pronto per celebrare il matrimonio di Elio e Caterina. Sarà il giorno più bello della loro vita e anche di quella dei loro genitori, soprattutto dei rispettivi padri, Giacomo e Giovanni.

I due si conoscono dai tempi della scuola e hanno condiviso tutto: l’azienda di famiglia – la Segrate Arredi – gli affetti, le vacanze… Il matrimonio dei figli rappresenta il suggello più emozionante alla loro fraterna, indissolubile amicizia. Per questo non hanno badato a spese: tre giorni di festeggiamenti, un Cardinale a celebrare le nozze, vini di pregio, chef stellati… E a dirigere il tutto, un costosissimo maître che si fa chiamare “il Riccardo Muti del catering”.

Peccato che insieme a Margherita, l’ex moglie di Giovanni nonché madre della sposa, arrivi al matrimonio anche Aldo, il suo nuovo compagno. Simpatico, espansivo e soprattutto casinista in sommo grado, il nuovo arrivato si abbatte sul matrimonio come un tornado, infilando una serie di gaffes e incidenti esilaranti ma soprattutto costosissimi. Giacomo e Giovanni provano ad arginarlo in tutti i modi, ma sotto i colpi di Aldo si aprono delle crepe da cui affiora un malessere nascosto, destinato a mettere in discussione l’amicizia tra Giovanni e Giacomo, i loro matrimoni e non solo.

E che costringerà tutti a fare i conti con i propri dubbi e con il coraggio che ci vuole per concedersi la felicità”.

LEGGI ANCHE: I Maneskin candidati ai Grammy dopo la delusione Mtv Music: ecco in quale categoria