Maria De Filippi, quando torna in tv? Le date del ritorno della conduttrice

Quando torna in tv Maria De Filippi? Dopo il lutto per la morte del marito Maurizio Costanzo, la conduttrice si appresta a fare ritorno sul piccolo schermo. Ecco le date di ripresa per Amici, Uomini e Donne e C’è Posta per te.

Quanto torna in tv Maria De Filippi: le date di ripresa di Amici e Uomini e Donne

L’improvvisa morte di Maurizio Costanzo ha inflitto un duro colpo a Maria De Filippi, sua moglie e compagna di vita da oltre trent’anni. Le registrazioni dei programmi della conduttrice sono subito andate in pausa per darle il tempo di gestire al meglio un lutto così importante. La Mediaset ha apportato modifiche importanti al proprio palinsesto per venire incontro alle esigenze di Maria e compensare all’assenza di Amici, Uomini e Donne e C’è Posta per te. Ci sono buone notizie, tuttavia, per i fan della conduttrice: potrebbero rivederla sul piccolo schermo molto prima del previsto.

Ci sono già infatti date quasi certe per la ripresa di Amici e di Uomini e Donne. L’amato dating show pomeridiano dovrebbe ricominciare le registrazioni a breve e potrebbe tornare in onda a partire dal 6 marzo. Stesso discorso per quanto riguarda Amici. L’appuntamento domenicale di questa settimana con la scuola di talenti di Canale 5 non verrà saltato, ma andrà in onda regolarmente il 5 marzo. La puntata, infatti, era stata registrata prima della morte di Costanzo. Venerdì 3 marzo verrà invece registrata la prossima puntata, in onda domenica 12 marzo. Dal 6 in poi, infine, riprenderanno anche le riprese del daytime.

Poche notizie su C’è Posta per te: quando torna in onda?

Ci sono invece poche certezze circa il ritorno in tv di C’è Posta per te. I fan delle commoventi storie di Maria potrebbero essere costretti ad attendere ancora un po’. Il programma ha saltato una settimana ma secondo alcune voci potrebbe riprendere già sabato 4 marzo, con la messa in onda di una puntata già registrata. Altre voci parlano invece di una pausa più lunga: il ritorno potrebbe essere rimandato fino all’11 marzo.