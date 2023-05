Pelle d’oca, l’ultimo singolo di Dargen D’Amico: testo e video

Giunti nella seconda parte del mese di Maggio, si aggiunge alle new entry anche Dargen D’Amico con il suo nuovo singolo, dal titolo Pelle d’oca.

Il panorama musicale italiano continua ad arricchirsi di brani.

Conosciuto per la “hit” Dove si balla (presentata a Sanremo nel 2022), Dargen D’Amico – nome d’arte di Jacopo Matteo Luca D’Amico torna così su YouTube. Si presenta, in questa occasione, con Pelle d’oca, riuscendo a far parlare di nuovo di sé. La canzone verrà presentata dallo stesso rapper durante il Festival Mi Ami, tra il 26 e il 28 Maggio a Milano.

Un sound particolare e suggestivo, che tende a incantare e coinvolgere.

Di seguito il testo del brano:

Ciao

ce lo dicono anche gli astri

ma noi ci stiamo scappando

sale in bocca

se ha peccato pure Ghandi

noi chi siamo per non farlo

questa volta

è meglio pagare il danno

che pagare i miei rimpianti

pelle d’oca

Il Giappone è la mia medicina

ma la mia medicina è più vicina

e mi sveglio guarito la mattina

la tua vicina ci dice che ha smarrito la gattina

essere felice senza specchi, le cose brutte solo da vecchi

così vorrei la mia vita

e non una vita per entrare alla fine scopri

perché quella fila era per l’uscita

Ce lo dicono anche gli astri

ma noi ci stiamo scappando

sale in bocca

se ha peccato pure Ghandi

noi chi siamo per non farlo

questa volta

è meglio pagare il danno

che pagare i miei rimpianti

pelle d’oca

A mezzanotte non mi dire

io sto per andarmene

se vuoi farmi capire

che c’è posto anche per me

labbra salate calamita, digli che sono una tua amica

che per un anno ero sparita

ma i ricordi, i ricordi, i ricordi, i ricordi

ritornano

Il gatto a pelo lungo piange dentro alla mia scala

sempre tutto per la femmina

che se ne è andata

ti ho chiamao ieri notte, per fortuna che era spento

ma un felino segue il proprio istinto

sai che no, no, no, no non esistono stelle vicine

si lo so ma no, no, no non me lo dire

Ce lo dicono anche gli astri

ma noi ci stiamo scappando

sale in bocca

se ha peccato pure Ghandi

noi chi siamo per non farlo

questa volta

è meglio pagare il danno

che pagare i miei rimpianti

pelle d’oca

A mezzanotte non mi dire

io sto per andarmene

se vuoi farmi capire

che c’è posto anche per me

pelle d’oca

pelle d’oca

labbra salate calamita, digli che sono una tua amica

che per un anno ero sparita

ma i ricordi ritornano

ma i ricordi ritornano

LEGGI ANCHE: MC DRIVE, l’ultimo singolo di Emis Killa: testo e video.