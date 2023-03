Ecco come è stato realizzato il deep fake del papa con il piumino

Nelle ultime ore l’immagine del Papa alla moda ha fatto il giro del web, e non solo. Tra social e siti, il pontecife ha ottenuto circa 25 milioni di views, più numerosissime caricature e condivisioni. Ci è però voluto un occhio attento per capire che si trattava di una foto finta; ecco allora come è stato realizzato il deep fake del papa con il piumino, che ha ingannato moltissimi utenti.

Papa con il piumino, ecco come è stato realizzato il deep fake che ha ingannato tutti

Che sui social circolino le cosiddette fake news ormai si sa, ma che queste siano così realistiche da ingannare moltissimi utenti, è cosa nuova. Spesso infatti vengono quasi smentite dopo “pochi” like e diverse condivisioni. Ma la foto che ritraeva il pontefice alla moda sfilare per Roma con il suo piumino stile rap ha fatto il giro del web, ricevendo critiche e consensi.

Ma, proprio come per l’arresto di Trump, anche questa è una deep fake creata dall’Intelligenza artificiale. Ecco allora come è stata realizzata questa realistica illusione: è stata usata la startup Midjourney, la quale si rifà all’Intelligenza artificiale per creare opere artistiche con esiti spettacolari. Questo anche grazie alla notevole evoluzione della cosiddetta IA, utilizzata in differenti campi.

Midjourney: che cos’è e come funziona

Foto false sempre più “d’autore”, se così si vogliono chiamare. Ormai sempre più difficili da scoprire e analizzare. Questo grazie all’Intelligenza artificiale, da tempo usata anche nel mondo dell’arte. Ad occuparsene c’è appunto Midjourney, una startup nata nel 2022, con lo scopo di stravolgere il modo in cui le persone si interfacciano al panorama artistico, creando così immagini tramite l’IA.

La startup in questione non è altro che un algoritmo di intelligenza artificiale text to image, ovvero in grado produrre delle stupefacenti immagini grazie a delle istruzioni di testo. Come per altre piattaforme, anche Midjourney riesce a generare immagini con colori più elaborati (complementari e non solo semplici), caratterizzati da dettagli particolari, l’uso di luci ed ombre e anche un incredibile utilizzo della prospettiva e della simmetria. Tutti questi elementi rendono le foto create molto verosimili, tanto da essere scambiare per vere.

Questo permette alla startup di creare foto artistiche partendo da un campo di testo, che dà delle semplici indicazioni basilari. La tecnologia fa passi da gigante e starle dietro diventa sempre più complicato.

Ecco allora che una semplice foto del papa è diventata virale, grazie all’aggiunta di un piumino bianco stile rapper, che ha reso il pontefice un tipo alla moda e giovanile. Una deep fake che ha beffato tutti per 24 ore, prima di essere smentita.