Madonna dopo il ricovero in ospedale per una grave infezione batterica è tornata a parlare ai fan del suo tour

Madonna è tornata sui social a parlare ai fan dopo il ricovero in ospedale per una grave infezione batterica a causa della quale ha trascorso anche alcuni giorni in terapia intensiva.

Madonna dopo il ricovero parla ai fan: “Ho sentito il vostro amore” La cantante, dopo un periodo trascorso in terapia intensiva, è tornata a parlare ai fan. Nello specifico, Madonna ha pubblicato un post in cui è ritratta mentre abbraccia un mazzo di rose rosa. “Ho sentito il vostro amore – ha scritto – sono sulla strada della guarigione e sono incredibilmente grata per tutte le benedizioni della mia vita”.

