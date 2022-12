I Santi Francesi, perché si chiamano così e di dove sono originari i membri del gruppo

I Santi Francesi sono i vincitori dell’ultima edizione del programma musicale di X Factor. Scopriamo qualche dettaglio in più sull’origine del gruppo e sulle origini dei due principali artisti della band che ha stregato il pubblico di X Factor.

I Santi Francesi, perché si chiamano così

I Santi Francesi sono un duo musicale torinese composto da Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese, vincitori di X Factor 2022. Il nome del gruppo è una sorta di crasi ed unione dei rispettivi cognomi dei due membri principali.

A inizio della loro avventura erano in tre perché inizialmente faceva parte della band anche Davide Bono e si chiamavano The Jab. Con quella formazione avevano partecipato, nel 2017, ad Amici, eliminati però prima della fase serale. Nel 2020, dopo l’abbandono di Buono, il gruppo cambia ufficialmente nome e nascono i Santi Francesi. In collaborazione con il produttore Dade, pubblicano un nuovo album e una serie di nuovi singoli, tra cui Signorino.

Di dove sono originari i membri del gruppo

Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese sono nati tra il 1997 e il 1998 rispettivamente ad Cuorgnè ed Ivrea. È possibile seguire la carriera dei due giovani artisti attraverso la loro pagina Instagram ufficiale, che ad oggi ha oltre 70mila follower. Sia Mario che Alessandro hanno inoltre una pagina personale, rispettivamente con i nick acerboo e aledeisanti.

