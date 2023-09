Wanda Osiris, chi era la prima Diva dello spettacolo italiano: vita privata, marito, figlia

Chi era Wanda Osiris, la prima vera Diva dello spettacolo italiano. La Divinissima, definita da Indro Montanelli “l’ultima regina d’Italia, ha stregato il pubblico italiano tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta.

Chi era Wanda Osiris, vita privata e carriera della prima Diva italiana

Sono passati ormai quasi trent’anni dalla morte di Wanda Osiris, all’anagrafe Anna Maria Menzio, celebre showgirl italiana, la prima vera Diva dello spettacolo leggero del Bel Paese. Nata a Roma il 3 giugno 1905, conquistò il pubblico italiano con lo stile sontuoso delle sue esibizioni e per i suoi numerosi talenti sul palco: si fece amare come attrice, cantante e soubrette del teatro di rivista. Fin da giovane attirata dalle luci del teatro, abbandonò gli studi di violino per inseguire la sua passione. Si trasferisce a Milano, dove fa il suo debutto nel 1923. Sotto direttive delle leggi fasciste dell’epoca, è costretta ad italianizzare il suo nome d’arte in Vanda Osiri. Ciononostante, la showgirl comincia a farsi conoscere ed apprezzare con spettacoli come Piroscafo giallo, Aria di festa, Tutte donne e Cosa succede a Copacabana.

In quest’ultimo spettacolo conosce Carlo Dapporto, attore con il quale, dopo la liberazione del 1945, inizia una fruttuosa collaborazione artistica. Nel corso degli anni Wanda Osiris si afferma come la vera e propria regina del varietà italiano, con successi come Grand Hotel, Galanteria, Il Diavolo Custode, Gran Baraonda e Made in Italy. In parallelo alla sua carriera teatrale, Osiris recita in diverse pellicole per il cinema, come Martin Toccaferro, Nerone ’71 e Carosello del varietà. Il suo successo si affievolisce gradualmente con il tramonto dell’era del varietà e l’ascesa della televisione, dove appare in alcuni programmi e serie televisive tra gli anni Cinquanta e Settanta. La showgirl muore all’età di 89 anni nel 1994, stroncata da un edema polmonare.

Vita privata: marito, figlia

Pur non arrivando mai a convolare a nozze, Wanda Osiris ha conosciuto più volte l’amore nel corso della sua vita. Una delle sue relazioni più importanti fu quella con il ricco commerciante Osvaldo Rivolta. Dalla loro unione, nel 1928, nasce l’unica figlia della showgirl, Ludovica Rivolta, detta Cicci, scomparsa nel 2013. Verso la fine degli anni Quaranta Osiris incontra l’attore e conduttore Gianni Agus, con il quale ha una lunga relazione.