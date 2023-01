Oroscopo Branko settimanale 2-8 gennaio, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 2 all’8 gennaio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi primi giorni del 2023? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 2-8 gennaio, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana.

Con quali sfide e eventi inaspettati si aprirà questo 2023? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 2 all’8 gennaio.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Branko Gennaio 2023: previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 2-8 gennaio

Si apre un periodo in ascesa per i nati nell’Ariete. Il 2023 vi porta molte opportunità per migliorare voi stessi e crescere, sia a livello interiore che professionale.

Siete pieni di energia e voglia di mettervi alla prova, ma occhio a non farsi trasportare dal nervosismo. Fate respiri profondi ed attendete il momento giusto per partire a razzo.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 2-8 gennaio

Il cielo dei nati nel Toro brilla della luce di nuove opportunità. Finalmente si schiarirà la nebbia che ha circondato alcuni vostri pallini per fin troppo tempo. Cogliete l’occasione al volo per chiudere la questione il prima possibile.

Gli astri vi donano tanta fortuna nei prossimi giorni che, unita al vostro fascino, vi darà una marcia in più in ogni occasione.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 2-8 gennaio

Settimana di transizione per i nati nei Gemelli. Sentite ancora sulle spalle le sudate del 2022 e siete consapevoli che il nuovo anno non sarà affatto una passeggiata. Usate i prossimi giorni per ricaricare le batterie in vista delle sfide in arrivo.

Non c’è solo fatica nel vostro futuro: i vostri sforzi vi apriranno molte opzioni che vi porteranno verso ciò che desiderate. Scegliete bene e continuate a perseverare.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 2-8 gennaio

Non c’è tempo per piangersi addosso per i nati nel Cancro. Travolti dallo stress lavorativo e dalla voglia di compiacere gli altri, potreste non riuscire a godervi neanche gli attimi di pausa. Non cedete alla frustrazione e fatevi una risata.

Scacciate il cattivo umore con un po’ di autoironia, ma imparate anche a dire di no. Dopo tanta fatica vi siete meritati un po’ di tempo per voi stessi.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 2-8 gennaio

Si apre in grande stile il 2023 dei nati nel Leone. Vi approcciate al nuovo anno con grande sicurezza nei vostri mezzi e nessuna paura a dimostrarlo. Non importa quali sfide dobbiate affrontare, avete sempre la soluzione in mano per risolvere tutto in disinvoltura.

Tenete gli occhi aperti, la soluzione ad un problema di vecchia data si nasconde nei posti più inaspettati.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 2-8 gennaio

Le feste dei nati nella Vergine si chiudono con grande serenità. Il Natale vi ha riempito l’animo di sensazioni positive, vi avvicinate al 2023 con enorme ottimismo. Il vostro costante sorriso sarà l’arma perfetta per affrontare i primi ostacoli lavorativi di gennaio. Nulla sembra in grado di incrinare il vostro umore.

Continuate così e nulla sarà fuori dalla vostra portata.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 2-8 gennaio

È il momento di mettersi in gioco per i nati nella Bilancia. In voi non c’è più un cenno di esitazione, siete pronti ad osare e a saltare in alto, per superare ogni ostacolo di questo inizio 2023. Avete alcuni astri contro, ma a voi importa poco: finché vi affiderete alle vostre capacità avete tutte le carte in regola per riuscire. Proseguite in sicurezza.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 2-8 gennaio

I nati nello Scorpione cominciano il loro 2023 in cerca di pace e serenità. Lo stress quotidiano e i problemi altrui turbano il vostro animo da fin troppo tempo e non ce la fate più. Per un po’ indosserete il paraocchi e penserete solo a trovare un po’ di sano equilibrio. Chi ha bisogno di voi si adatterà ai vostri tempi, non fate sconti a nessuno e lottate per la vostra tranquillità.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 2-8 gennaio

Una settimana piena di ottimismo riscalda la vita dei nati nel Sagittario. Siete carichi ed iperattivi dopo le feste, l’atteggiamento perfetto per iniziare il 2023 senza problemi. Questa positività amplia anche le vostre aspirazioni per il futuro. Vi sentite infallibili e non esitate ad aggiungere traguardi sul vostro percorso. Attenti però a non esagerare con i progetti paralleli: anche la vostra attenzione ha un limite.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 2-8 gennaio

Il 2023 dei nati nel Capricorno si apre benissimo. Nulla sembra poter andare storto in questi primi giorni dell’anno, sia in ambito sentimentale che lavorativo. La vita vi sorride, non c’è nulla di male a godere dei frutti di questo periodo come meritate. In particolare, avrete modo di riscoprire la vostra anima romantica, trascurata da fin troppo tempo.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 2-8 gennaio

C’è aria di sfida nella vita dei nati nell’Acquario. Con Giove in Ariete siete carichi a molla, pronti ad inseguire gli obiettivi più difficili. Nei prossimi giorni ci sarà da lottare, ma un po’ di competizione non vi ha mai spaventato. La fiducia in voi stessi e nei vostri mezzi è l’arma più efficace a vostra disposizione. Le opportunità giuste si presenteranno a valanga, starà a voi coglierle e sfruttarle al meglio.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 2-8 gennaio

Un occhio al passato e uno al futuro per i nati nei Pesci. I tanti successi e fatiche del 2022 vi consentono di avviarvi all’anno nuovo con ottimismo e nuove, inaspettate prospettive. Non abbiate paura di prendervi una pausa per godervi i frutti del vostro lavoro. Le vostre energie sono preziose, cercate di direzionarle verso le persone e le imprese giuste.