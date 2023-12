Vincent D’Onofrio, chi è Kingpin nell’MCU: vita privata, Full Metal Jacket, moglie, figli

Chi è Vincent D’Onofrio, attore volto di Kingpin nell’MCU. Diventato celebre alla fine degli anni Ottanta grazie a Full Metal Jacket, è apparso in molti film e serie televisive di successo. Cosa sappiamo di lui?

Nato a New York il 30 giugno 1959, Vincent D’Onofrio ha 64 anni ed è un noto attore e regista americano di origini italiane, che negli ultimi anni ha fatto breccia nel cuore dei fan dei cinecomic interpretando il crudele Kingpin nelle serie dedicate all’Universo Cinematografico Marvel. Gli appassionati di cinema d’autore lo ricorderanno soprattutto per il ruolo che lo ha lanciato verso il successo. Nel 1987, dopo anni di gavetta tra teatro e lavoretti dietro le quinte, infatti, D’Onofrio si è fatto conoscere interpretando il soldato Leonard Lawrence, meglio noto come Palla di Lardo, in Full Metal Jacket, capolavoro di Stanley Kubrik.

È il primo di una serie di ruoli di spicco per l’attore, che diventa ben presto una presenza molto apprezzata sia sul piccolo che sul grande schermo. Tra i suoi film più noti ricordiamo Scelta d’amore – La storia di Hilary e Victor, Ed Wood, Men in Black, Il tredicesimo piano, Jurassic World, I magnifici 7, Il giustiziere della notte – Death Wish e The Unforgivable. Il suo esordio nell’MCU risale al 2015, quando veste per la prima volta i panni di Kingpin nella serie Netflix Daredevil. Negli anni successivi torna ad interpretare lo spietato signore criminale prima nella miniserie Hawkeye, nel 2021, poi in Echo, in uscita nel 2024. Prossimamente dovrebbe tornare a scontrarsi con il Daredevil di Charlie Cox nella serie Daredevil: Born Again.

Vita privata: mogli, figli, social network

Negli anni Novanta Vincent D’Onofrio è stato sposato con Greta Sacchi, attrice australiana di origini italiane. Dalla loro unione nasce la prima figlia dell’attore, Leila George D’Onofrio, anche lei attrice in passato sposata con Sean Penn. Nel 1997 D’Onofrio ha sposato la modella olandese Carin van der Donk, con la quale ha avuto altri due figli: Elias Gene, nato nel 1999, e Luka, nato nel 2008. Dopo oltre 26 anni insieme D’Onofrio e van der Donk hanno annunciato il loro divorzio nel giugno del 2023.

Le controversie legate alle continue riscritture ed interferenze dall’altro nella produzione di Daredevil: Born Again hanno portato Vincent D’Onofrio ad allontanarsi dai social network negli ultimi mesi. Nell’ottobre del 2023 l’attore ha annunciato la sua intenzione di lasciare Twitter.

“Allora, gente, sto per lasciare X.” -ha scritto D’Onofrio nel suo ultimo tweet- “Me ne andrò molto presto. Ai miei meravigliosi e leali follower: sapete già che stavo valutando questa scelta da molto tempo. Oggi è quel giorno. Vi lascio per il momento, con tanto amore per tutti voi. Non penso che passerò più del tempo su altre piattaforme social. Mi sa che lascerò anche Instagram oggi. Tornerò presto, o magari più tardi. Non lo so. Forse farò un profilo tutto nuovo”. Il suo profilo Instagram, seguito da oltre 200mila utenti, è stato reso privato da allora.