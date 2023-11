I Cesaroni, Alessandra Mastronardi rifiuta il suo ritorno: “Non rifarò la serie”

I Cesaroni, Alessandra Mastronardi ha detto di non voler tornare nei panni di Eva. L'attrice non è d'accorso sul ritorno della serie tv.

I Cesaroni, Alessandra Mastronardi ha dichiarato di non essere intenzionata a riprendere il suo ruolo di Eva nella serie tv. Solo qualche settimana fa, Claudio Amendola aveva fatto capire che qualcosa fosse in programma sulle reti Mediaset.

I Cesaroni, Alessandra Mastronardi rifiuta il suo ritorno

I Cesaroni potrebbero tornare in tv: almeno è quanto è trapelato negli studi di Verissimo dove è stato ospite Claudio Amendola. La serie tv è andata in onda su Canale 5 dal 2006 al 2014 segnando intere generazioni. Amendola ha fatto capire che qualcosa bolle in pentola facendosi scappare solo un “Belli i Cesaroni, eh? Mah, chissà…”. Tuttavia, Alessandra Mastronardi, che è stata Eva nella serie tv, ha rifiutato il suo possibile ritorno in un’intervista al Corriere della Sera.

Le parole dell’attrice

“No, non prenderei parte a un eventuale ritorno dei Cesaroni – ha detto Mastronardi – I cicli si chiudono, non avrebbe senso far tornare il mio personaggio che, nel frattempo, dovrebbe essere diventata nonna. Ho preso una decisione e, quando lo faccio, non torno indietro: non ero più io, volevo alzare l’asticella. E no, non guarderei neanche la serie, piuttosto preferirei andare a cena con il cast“.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Una battuta anche sulla sua possibile presenza a Sanremo: “Non ci andrei, non è il mio – ha detto sul Festival – Sento una responsabilità come attrice, non per prendermi sul serio ma perché credo la dovrebbe sentire chiunque abbia un pubblico. Soprattutto i politici ma pare che se lo dimentichino: ormai non c’è differenza tra un reality e una sessione in Parlamento. Dicono che siano lo specchio dell’Italia ma no, noi non siamo così“.