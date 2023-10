Chi è Valeria Fabrizi: figlia, carriera, vita privata, marito Tata Giacobetti

A Ballando con le Stelle ha stupito tutti: Valeria Fabrizi è un’attrice di origini veronesi di quasi 87 anni, che è arrivata alla serata finale dello show danzante di Rai Uno, facendosi apprezzare per la sua grinta e la sua grazia, a dispetto dell’età.

È orfana di guerra e ha cominciato a lavorare come parrucchiera, per poi sfondare nel mondo del teatro e del cinema.

Ecco chi è Valeria Fabrizi, ospite anche di La Volta buona su Rai 1 lunedì 9 ottobre.

Valeria Fabrizi, chi è? Biografia

Valeria Fabrizi nasce il 20 ottobre del 1936 a Verona. Orfana di guerra, cresce solo con la mamma per poi muovere i primi passi nel mondo del lavoro come parrucchiera. Dura poco, tuttavia, perché ben presto si avvicina al mondo dello spettacolo. Comincia dai Fotoromanzi, per poi passare al cinema appena maggiorenne, esordendo nel film Ridere! Ridere! Ridere!

La carriera

Da allora la scalata per il successo avviene rapidamente. Dalla metà degli anni cinquanta alla metà degli anni settanta recita in circa cinquanta film. Compare in varie rivisitazioni teatrali, mettendo in campo anche il proprio talento canoro. Ed esordisce in televisione accanto a Tata Giacobetti, venendo poi coinvolta in numerose fiction e musical. Non manca di partecipare a quiz-show e affiancare conduttori in trasmissioni televisive. Partecipa inoltre al concorso di Miss Universo nel 1957, nel quale arriva quarta, e nel ’76 posa per la rivista Playboy.

Dagli anni novanta Valeria Fabrizi si allontana dal mondo dello spettacolo, scomparendo quasi del tutto dal piccolo schermo, dopo il tanto successo. La rinascita avviene di recente, quando ottiene la parte di madre superiora nella fiction della Rai Che Dio ci Aiuti.

Vita privata: il marito Tata Giacobetti

Il cuore di Valeria Fabrizi ha sempre battuto per un solo uomo: Tata Giacobetti. I due si conoscono negli anni ’60 per poi sposarsi nel ’64. Un matrimonio longevo, da cui nasce la figlia Giorgia, e che finisce nel 1988, quanto Tata Giacobetti viene stroncato da un infarto.

La figlia Giorgia

Riguardo alla figlia Giorgia, Valeria Fabrizi ne ha parlato su Rai 1 con commozione durante la trasmissione La volta buona. “Ho meritato di avere una figlia così, penso di essere stata una brava mamma – ha detto – e quando io non ci sarò più, non dovrà mai pentirsi di nulla. È stata una figlia perfetta”.

Il gossip

Nonostante le nozze con Tata Giacobetti fossero solide, Valeria Fabrizia all’epoca della sua massima fama rimane coinvolta in un gossip che la crede al centro di un triangolo amoroso. Lei, il marito e l’amico comico Walter Chiari. Bugie, a detta dell’attrice. D’altronde Walter Chiari è un amico dell’infanzia, legato alla coppia che addirittura lo ospita a casa in un momento particolarmente buio della sua vita.

Oltre a Giorgia, Valeria Fabrizi ha avuto anche un bambino che però ha perso la vita dopo un mese. “Ho avuto anche un bimbo – ha detto ospite a Vieni da Me – che si chiamava Alberto. L’ho avuto in braccio per un mese e poi l’ho perso per una crisi cardiaca. Alberto, il piccolo che non ho potuto crescere, lo porto sempre nel mio cuore. E Giorgia è il ruolo più bello che ho avuto in carriera. Quello della mamma. Io volevo fare la mamma, poi però ho fatto l’attrice”.