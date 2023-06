Mani in alto, l’ultimo singolo di Elettra Lamborghini: testo e video

In campo musicale si conta l'ultimo singolo di Elettra Lamborghini, dal titolo Mani in alto. Il pezzo conta circa 13.000 visualizzazioni.

Seppur cominciato da soli due giorni, il mese di Giugno sta già mostrando diverse novità. In campo musicale si conta l’ultimo singolo di Elettra Lamborghini, dal titolo Mani in alto.

Il pezzo ha già raccolto quasi 13.000 views.

Mani in alto, il testo dell’ultimo singolo di Elettra Lamborghini

Personaggio famoso (e discusso) sui social, soprattutto Instagram, ecco che Elettra Lamborghini arriva con il suo nuovo singolo, dal titolo Mani in alto, pronta a far ballare in vista della stagione estiva.

Un sound vivace e coinvolgente, con delle riprese latinoamericane, con lo scopo di alleggerire la mente e far ballare tutti. Questo perché bisogna godersi l’estate e apprezzare tutto ciò che possa portare, dagli amori alle amicizie.

L’ultima canzone anticipa anche il suo prossimo album, Elettraton, in pubblicazione proprio il 2 Giugno.

Di seguito il testo del brano:

L’estate arriva quando, quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

Elettra, Elettra Lamborghini

Non credo al destino

E neanche a un bandito

Ma chi l’ha detto che tu stasera

Non mi farai cambiare idea

Poi fai il latin lover

Solo nelle storie

L’amor me gusta ma non mi basta

Tu me quieres porque soy caliente

Chica latina e la notte corre

Caballero mettiti in fila

Vamos ale, ale

L’estate arriva quando, quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

Puoi farmi vedere le stelle che vuoi

La festa comincia se arriviamo noi

Non serve fare il macho, macho

Mi basta un altro bacio, bacio

Puoi farmi girare la testa se vuoi

Ohi, ohi, ohi

Ohi, ohi, ohi

Ed ogni volta che

Mi trovo qui con te

Mi fai sentire caldo quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

Ed ogni volta che

Mi trovo qui con te

Mi fa sempre più caldo quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

Mani in alto

Guarda che luna bianca c’è

Ma da tutta la sera, gli occhi su di me

Ti credi un pirata, lo vedo che

Hai gli occhi sul mio décolleté

E guai per te, e guai per te

Se tu mi sfiori, tu ti innamori

E guai per te, e guai per te

Se balliamo soli

Tu me quieres porque soy caliente

Chica latina e la notte corre

Caballero mettiti in fila

Vamos ale, ale

L’estate arriva quando, quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

Puoi farmi vedere le stelle che vuoi

La festa comincia se arriviamo noi

Non serve fare il macho, macho

Mi basta un altro bacio, bacio

Puoi farmi girare la testa se vuoi

Ohi, ohi, ohi

Ohi, ohi, ohi

Ed ogni volta che

Mi trovo qui con te

Mi fai sentire caldo quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

Ed ogni volta che

Mi trovo qui con te

Mi fa sempre più caldo quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

E guai per te, e guai per te

Se tu mi sfiori, tu ti innamori

E guai per te, e guai per te

Se balliamo soli

Se balliamo soli

L’estate arriva quando, quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

Puoi farmi vedere le stelle che vuoi

La festa comincia se arriviamo noi

Non serve fare il macho, macho

Mi basta un altro bacio, bacio

Puoi farmi girare la testa se vuoi

Ohi, ohi, ohi

Ohi, ohi, ohi

Ed ogni volta che

Mi trovo qui con te

Mi fai sentire caldo quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

Ed ogni volta che

Mi trovo qui con te

Mi fa sempre più caldo quando

Mi rubi il cuore, mani in alto

Mani in alto

Il video della canzone