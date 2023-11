Campi Flegrei a rischio? Musumeci: “Valutare abbandono della zona”

Campi Flegrei a rischio alluvioni? Il ministro Nello Musumeci, parlando in commissione parlamentare, lancia l’allarme.

Musumeci, ministro della protezione civile e del mare, torna a parlare dei Campi Flegrei a rischio terremoti. Il ministro Musumeci, parlando in commissione parlamentare, lancia l’allarme asserendo che “vivere e lavorare in un’area vulcanica attiva, come quella dei Campi Flegrei, o in un territorio esposto al rischio di alluvioni e frane, è una situazione che va sempre presa in considerazione, sempre, tenendo ferme alcune condizioni: evitare le aree a rischio immanenti o pericolose; conoscere il rischio con cui si sceglie di convivere per programmare e sviluppare la vita di famiglie e imprese in modo consapevole; realizzare gli interventi strutturali appropriati sapendo che possono ridurre ma non eliminare il rischio di danni anche gravi”.

Il rischio alluvioni e frane nei Campi Flegrei