Harry Potter diventà papà, Daniel Radcliffe aspetta un figlio con Erin Darke

Harry Potter pronto a diventare papà, Daniel Radcliffe aspetta un figlio con la fidanzata Erin Darke. Buone notizie per l’attore inglese, ormai cresciuto dai tempi di Hogwarts. La coppia sta insieme da oltre dieci anni: “Siamo molto felici”.

Harry Potter sarà papà, Daniel Radcliffe aspetta un figlio con Erin Darke

Una nuova magia illumina la vita di Daniel Radcliffe. L’attore britannico 33enne, famoso per aver interpretato Harry Potter nell’omonima saga cinematografica, sta per diventare padre per la prima volta. L’attrice americana Erin Darke, sua compagna di vita dal 2012, aspetta un bambino da lui. L’annuncio arriva dall’agente di Radcliffe, Scott Boute, che ha confermato la notizia a USA Today. L’attore avrà senz’altro accolto la novità con grande entusiasmo. Un figlio insieme ad Erin è il coronamento di una relazione solidissima che dura ormai da oltre dieci anni: “Abbiamo una bella vita insieme, siamo molto felici”.

L’entusiasmo dell’attore per la paternità, cosa ha detto in passato?

Già in passato Radcliffe aveva affermato di sperare di diventare papà molto giovane. Lo ha spiegato in un’intervista a Time Out: “Mi piace l’idea di essere un genitore giovane, così da avere l’energia per giocare a football, anche se è meglio che siano più bravi di me in questo già a 4 anni. Sono cresciuto in mezzo a persone che stavano per avere figli quando le ho conosciute, perché molte erano più grandi di me. E ho visto il meraviglioso cambiamento avvenuto in loro”.

Lo scorso ottobre, Radcliffe ha svelato a Newsweek che vorrebbe vedere i suoi figli crescere vicino al mondo del cinema: “Vorrei che i miei figli, se e quando esisteranno…Mi piacerebbe che fossero presenti sui set cinematografici. Sarebbe un sogno vederli arrivare su un set e dire, ad esempio: wow, sai, mi piacerebbe far parte del reparto artistico. Mi piacerebbe fare qualcosa con la troupe”. L’attore, tuttavia, preferirebbe proteggerli dalla fama: “I set cinematografici sono posti meravigliosi. Penso che molto spesso possano essere fantastici per i bambini. In realtà è la parte della fama che andrebbe evitata ad ogni costo”.