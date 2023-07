L’Aria che Tira su La7 si rinnova dopo l’addio di Myrta Merlino che è approdata a Mediaset. Ecco le decisioni di La7 in merito alla nuova conduzione del programma.

Aria che Tira su La7, ecco il sostituto di Myrta Merlino

L’Aria che Tira cambia conduzione dopo l’addio di Merlino che è approdata a Mediaset. Stando a quando è stato fatto sapere da La7, il sostituto di Myrta Merlino sarà David Parenzo. Il giornalista, già su La7 Luca Telese e Concita De Gregorio nel talk di approfondimento “In onda”, è anche particolarmente noto per essere la spalla di Giuseppe Cruciani nel programma “La Zanzara” di Radio 24, avrà adesso la piena conduzione del contenitore di informazione mattutina più seguito della rete di Urbano Cairo.

David Parenzo a L’Aria Che Tira

La decisione di puntare su David Parenzo per la conduzione de L’Aria che Tira, però, non soprende. D’altra parte era già accaduto che il giornalista sostituisse Merlino nel 2020, quando si è dovuta assentare per diverse puntate. Parenzo, dunque, avrà un programma totalmente suo.

Una promozione arrivata dopo anni

La decisione di La7 per Parenzo costituisce comunque, dopo anni in seconda linea all’Aria che Tira, una promozione per il conduttore importante.