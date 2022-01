Guess my age: quando inizia, come vederlo, come partecipare

Guess my age è il programma televisivo dove il partecipante deve indovinare l'età degli sconosciuti. Ecco quando inizia e tutte le novità

Guess my age – Indovina l’età torna in prima tv assoluta su TV8. Lo show è ripartito ed è pronto a far divertire ancora una volta agli italiani.

Guess my age: quando inizia

Guess my age è ripreso a partire da lunedì 10 gennaio ed è condotto da Max Giusti. Nel programma prodotto da Banijay Italia sfileranno ancora una volta tanti nuovi personaggi, appartenenti al mondo della tv e dello sport che affiancheranno il concorrente non famoso in gara.

L’obiettivo rimane quello di indovinare l’età di 7 sconosciuti cercando di difendere il montepremi iniziale di 100 mila euro.

Come vedere il programma

Guess my age va in onda su Tv8 dalle ore 20.30. È però possibile rivedere le puntate anche dopo la messa in onda in streaming sul sito ufficiale di tv8.

I cambiamenti della nuova edizione

Rispetto a quanto accaduto in passato, in questa nuova stagione partita a gennaio 2022 gli indizi non vengono più scelti dai concorrenti, ma indicati da una selezione casuale.

Gli indizi di questa stagione sono:

Il dato familiare è un nuovo indizio secondo cui lo sconosciuto rivela l’età di un membro della sua famiglia.

è un nuovo indizio secondo cui lo La foto ricordo , in cui lo sconosciuto commenta una sua foto legata ad un evento avvenuto nell’anno in cui è nato

, in cui lo sconosciuto commenta una sua foto legata ad un evento avvenuto nell’anno in cui è nato il VIP , ovvero un videomessaggio di un personaggio dello spettacolo nato nello stesso anno dello sconosciuto

, ovvero un videomessaggio di un personaggio dello spettacolo nato nello stesso anno dello sconosciuto Superzoom, con cui viene evidenziato un particolare dello sconosciuto scelto dal concorrente.

Restano i bonus previsti dal meccanismo di gioco, del valore di 500, 1000 e 2000 euro che arrivano in dote quando si indovina l’età esatta della persona.

Come partecipare

Se siete una coppia affiatata di amici, colleghi, fidanzati, coniugi o parenti, tra i 18 e i 65 anni, e volete provare a portarvi a casa il montepremi, potete iscrivetevi ai casting per provare a partecipare come concorrenti.

Se hai già compiuto 18 anni e vuoi partecipare come sconosciuto trovi tutti le informazioni qui