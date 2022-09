Maneskin in tour in Argentina: ecco l’omaggio a Maradona e a Dybala

Maneskin in tour in Argentina stanno portando la loro musica rock ma anche alcuni omaggi a personaggi del calcio argentino.

Maneskin in tour in Argentina oltre alla loro musica hanno pensato bene di omaggiare due idoli del calcio argentino: uno del passato e uno del presente. La band in questi giorni è impeganta in un giro internazionale in Sud America.

Maneskin in tour in Argentina

I Maneskin sono impegnati in un tour in Sud America che li vedrà protagonisti in Brasile, Cile e proprio in Argentina. “Oiii Rio, non riusciamo ancora a credere di aver suonato al Rock in Rio davanti a così tante persone… e di aver respirato la stessa aria anche di Slash! La tua calda energia è stato il miglior regalo che abbiamo ricevuto finora in Brasile”, hanno scritto i Maneskin sui social dopo il concerto a Rio, prima dei Guns N’ Roses, a cui avevano dedicato parole al miele prima dell’esibizione “E’ un onore suonare prima di loro, siamo loro fan, siamo cresciuti ascoltandoli.

E’ pazzesco incontrare queste leggende”.

L’omaggio a Maradona e a Dybala

Il cantante della band, Damiano, tifoso della Roma, ha condiviso su Instagram un selfie in cui imita la famosa Dybala Mask. Il calciatore argentino ha apprezzato molto la dedica tanto da ricondividere l’omaggio dell’artista sul suo account social. Durante il passaggio proprio in Argentina c’è stato una dedica anche per Maradona da parte della band italiana.

