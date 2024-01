Patrizia, chi è la moglie di Tony Dallara: vita privata, età, figlie

Chi è Patrizia, moglie di Tony Dallara. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita del noto artista e personaggio televisivo molisano. Cosa sappiamo esattamente sul suo conto?

Chi è Patrizia, moglie di Tony Dallara: vita privata e carriera

Il noto cantante Tony Dallara, all’anagrafe Antonio Lardera, è sposato da molti anni con l’amore della sua vita, una donna di nome Patrizia. Marito e moglie dall’inizio degli anni Settanta, non sono soliti fare troppe apparizioni pubbliche insieme. Lo ha ammesso la stessa Patrizia in una delle sue poche ospitate sul piccolo schermo, nel salotto di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno: “Mai fatte interviste insieme, non amo molto andare in televisione, questa sarà la seconda o terza volta”. Nel corso dell’intervista, la donna ha spiegato come Tony Dallara è riuscito a conquistare il suo cuore: “Cosa mi ha fatto innamorare di lui? La follia! Nelle nostre follie noi abbiamo un equilibrio, riusciamo a divertirti. Lui si è dedicato del tutto alla famiglia, si è annientato per noi. Noi, poi, siamo molto festaioli, ogni occasione per noi è buona per festeggiare”. Anche il cantante è ancora oggi innamoratissimo di lei: “Cosa mi ha fatto innamorare di lei? Tutto! È la donna della mia vita!”.

Vita privata, chi sono le figlie della coppia?

Dal loro amore sono nate due figlie: Lisa e Natasha Lardera. “Sono gelosissimo delle mie figlie.” -spiega Dallara ai microfoni di Radio Deejay– “Lo sono ancora. Gli dicevo di non parlare con nessuno…”. Lisa si è costruita una carriera nel mondo della moda: oggi lavora per Gucci, come Senior Sales Account Manager. In un’intervista concessa a La Stampa Tony Dallara ha svelato di averle passato la passione per la musica: “Da me ha preso l’amore per la musica. Balla benissimo il flamenco”. Natasha si è invece affermata come scrittrice, traduttrice e giornalista negli Stati Uniti. Ha studiato a New York, dove vive ancora oggi: si trovava lì anche l’11 settembre 2001, giorno dell’Attentato alle Torri Gemelle. All’epoca parlò della sua esperienza ad Adnkronos: “New York è simile ad un deserto oggi ci ha hanno fatto evacuare. Manca l’acqua e la luce, difficile comunicare con l’esterno”.