Bob Dylan a Milano per due concerti speciali: scaletta delle canzoni, cellulari vietati e come prendere i biglietti

Bob Dylan a Milano arriva e si esibisce in due serate speciali. L’artista si trova in giro per il suo tour e ha scelto Milano per le sue tappe italiane. Ecco le canzoni che porta sul palco e sulla decisione di vietare i cellulari durante il concerto.

Bob Dylan a Milano per due concerti speciali: scaletta delle canzoni

Bob Dylan arriva in Italia e si esibisce per due serata all’Arcimboldi di Milano, alle 21 il 3 e 4 luglio 2023. L’artista internazionale è impegnato nel suo tour 2023 in giro per il mondo. Ecco nella sua tappa italiana la scaletta delle canzoni:

Watching the River Flow

Most Likely You Go Your Way and I’ll Go Mine

I Contain Multitudes

False Prophet

When I Paint My Masterpiece

Black Rider

My Own Version of You

I’ll Be Your Baby Tonight

Crossing the Rubicon

To Be Alone With You

Key West (Philosopher Pirate)

Gotta Serve Somebody

I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You

Not Fade Away

Mother of Muses

Goodbye Jimmy Reed

Every Grain of Sand

Come prendere i biglietti e i cellulari sono vietati

I biglietti sono ancora disponibili per il concerto del 3 luglio e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Le Faq pubblicate dall’organizzazione dei concerti fa sapere come e perché sono vietati i cellulari: “Una volta arrivato sul posto, Yondr (la compagnia di custodia per telefono impegnata in questo tour) avrà il suo personale dedicato a disposizione per aiutarti a mettere il tuo telefono in una custodia chiusa e sicura, che manterrai con te per tutta la serata. Puoi sbloccare la custodia del telefono in qualsiasi momento recandoti in un’area dedicata e segnalata, destinata all’uso del telefono. Non esitare a chiedere aiuto a un membro dello staff di Yondr. Avendo sperimentato questa modalità senza telefono durante i tour recenti, crediamo che crei un’esperienza migliore per tutti i presenti. I nostri occhi si aprono un po’ di più e i nostri sensi sono leggermente più acuti quando perdiamo la stampella tecnologica a cui ci siamo abituati. E sì, è obbligatoria e non negoziabile”.