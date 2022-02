Chi è Teresa Magni, nuova fidanzata di Leonardo Pieraccioni

Chi è Teresa Magni: la nuova compagna dell’attore toscano Leonardo Pieraccioni. Dopo la relazione con l’attrice Torrisi e una figlia, una nuova donna è nella sua vita.

Chi è Teresa Magni

Teresa Magni ha quarant’anni e le sue origini sono toscane. Di professione fa la parrucchiera. Ha una figlia nata da una precedente relazione che si chiama Anna. Notizie che provengono dall’informazione dei social perché non si hanno molte notizie sulla sua vita privata.

Teresa Magni, nuova fidanzata di Leonardo Pieraccioni

Teresa Magni è la nuova fidanzata di Leonardo Pieraccioni e ha 16 anni in meno dell’attore, che è classe 1965. Come il compagno, ha origini toscane, infatti è nata e residente a Firenze.

Pieraccioni anche ha già una figlia dalla precedente relazione con l’attrice Laura Torrisi, conosciuta sul set di “Una moglie bellissima”. La pellicola, diretta dal regista toscano nel 2007. Sono separati ormai da tre anni e l’attrice ha chiarito: “Il motivo per cui non ci siamo mai pronunciati sull’argomento, di comune accordo, è dato dal fatto che il processo per metabolizzare una separazione richiede tempo e non è cosa facile.

Le nostre vite sentimentali si sono divise, ma è rimasta immutata la stima e la fiducia reciproca di una vita genitoriale insieme”.