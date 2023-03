Blanco, duetto con Mina in arrivo dopo Sanremo

Blanco duetterà con Mina. Il cantante, vincitore del Festival di Sanremo insieme a Mahmood con Brividi, firmerà un brano con la storica interprete di successi indimenticabili nel singolo che anticipa il suo secondo nuovo album

Blanco, duetto con Mina in arrivo

Il primo contatto tra i due cantanti ci sarebbe stato già lo scorso anno: il figlio della Tigre di Cremona, Massimiliano Pani, aveva raccontato che alla madre era piaciuta la canzone che aveva vinto al Festival e così erano arrivati i primi contatti. Da quel momento in poi, passo dopo passo, i due si sono sentiti sempre di più. Il titolo della canzone ancora non è noto ed è in fase di produzione tra lo studio di Mina a Lugano e quello milanese di Michelangelo Zocca, produttore di Blanco.

Dopo Sanremo, Mina

Blanco partirà in un tour che, tra le varie tappe, conta anche lo stadio Olimpico di Roma e San Siro a Milano. Finito al centro delle polemiche per la sua partecipazione a Sanremo, qui si era esibito prendendo a calci i fiori sul palco.

L’annuncio della collaborazione tra Blanco e Mina è stata commentata da Fiorello su Viva Rai 2.Il brano finirà anche nel nuovo album di inediti di Mina, in arrivo a cinque anni di distanza dall’ultimo, Maeba.