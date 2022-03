Grande Fratello Vip nomination di ieri sera, 7 marzo: chi rischia? NOMI

Grande Fratello Vip nomination di ieri sera, 7 marzo: nella penultima puntata del reality show della Mediaset, sono state eliminate dalla casa Miriana Trevisan, in nomination dalla puntata precedente, e Soleil Sorge.

I 2 più nominati ieri al Grande Fratello Vip 6 di lunedì 7 marzo e quindi al televoto fino a giovedì 10 marzo sono Barù e Manila.

Nella penultima puntata, le nomination sono state tutte segrete.

Ha iniziato Davide che era molto felice di aver ottenuto un posto per la finale. Ecco come sono andate le nomination: Davide nomina Jessica, Delia nomina Barù, Lulù nomina Giucas, Giucas nomina Manila, Sophie nomina Barù, Jessica nomina Manila, Manila nomina Barù, Barù nomina Manila. In nomination finiscono Manila e Barù.

Grande Fratello Vip, ecco chi è il finalista e com’è andata la puntata

In attesa della puntata finale della prossima settimana, Davide Silvestri è, invece, il terzo finalista insieme a Lulù Selassié e Delia Duran.

La serata ha visto anche il ritorno di Alex Belli che in una lettera ha accusato Soleil Sorge di essere stata gelosa del rapporto tra lui e la moglie Delia Duran, ma si dice anche dispiaciuto per la fine del loro rapporto.

Pronta la risposta di Soleil che ci tiene a sottolineare di non essere mai stata innamorata di Alex e spiega che tra loro non può più esserci un’amicizia.

La penultima puntata ha visto anche il riavvicinarsi, dopo settimane di scontro, tra Barù e Jessica. Infatti, dallo studio interviene anche la sorella di Jessica, Clarissa: “Grazie a Barù Jessica ha riscoperto l’essere femminile ma non deve passare che sia solo lei cotta di lui!”.

Verso la fine della puntata, c’è stato un momento forte in cui Lulù ha raccontato tutte le sue difficolta, dal razzismo subito durante la scuola fino alla sua bruttissima esperienza da adolescente: “A Londra ho vissuto un incubo, ho subito stalking e ricatti.

Questa persona aveva le mie foto e io mi vergognavo a chiedere aiuto. non riuscivo a dirlo a mia mamma e allora le mandai un messaggio e lei si mise a piangere perché diceva “non me ne sono accorta. Io dico di essere una fatina perché voglio vivere in un mondo dove non ci sono cattiverie, ricatti, ringrazio il signore di avere le mie sorelle e mio fratello. Manuel mi fa sentire la più bella del mondo”.