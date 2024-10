Valentina Sergi, pallavolista di 33 anni originaria di Ugento, è tragicamente scomparsa ieri a Torre San Giovanni, Salento, colta da un malore improvviso

Valentina Sergi, pallavolista di 33 anni originaria di Ugento, è tragicamente scomparsa ieri a Torre San Giovanni, Salento, colta da un malore improvviso mentre si trovava sotto la doccia. Valentina, che giocava per l’Astra Volley Presicce-Acquarica, era benvoluta nella sua comunità, dove gestiva il Caffè Teatro con il compagno. La Federazione Italiana Pallavolo e il suo team hanno espresso il loro dolore, ricordandola come una persona solare e positiva. La comunità si stringe attorno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo difficile momento​