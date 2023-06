Chi è Carolina Stramare: carriera, Miss Italia, Antonino Spinalbese, Pechino Express,

Chi è Carolina Stramare, fidanzata di Dusan Vlahovic e concorrente di Pechino Express 2023? Ex Miss Italia nel 2019, è al suo esordio in un reality dopo la partecipazione mancata all’Isola dei Famosi. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Chi è Carolina Stramare

Nata a Genova il 27 Gennaio 1999, Carolina Stramare è finita nell’ultimo anno sulle prime pagine di tutti i giornali di gossip, grazie alla sua storia d’amore avuta con il centravanti della Juventus Dusan Vlahovic. La 24enne è una modella affermata, che ha vinto l’80esima edizione di Miss Italia nel 2019. Nel 2021 avrebbe dovuto partecipare all’Isola dei Famosi, ma è stata costretta a ritirarsi prima dell’inizio del programma per motivi familiari. Ha un profilo Instagram con oltre 470mila follower, pieno di scatti in cui mostra il suo corpo mozzafiato.

È testimonial e conduttrice per Helbiz Live, servizio streaming che trasmette in esclusiva la Serie B. Intervistata dal settimanale Sportweek Carolina Stramare ha raccontato di essere una grande tifosa della Juventus, cresciuta in una famiglia di ferventi appassionati dei colori bianconeri: “Fin da piccola ho sentito in casa parlare di Juve, con un padre come il mio non poteva sfuggirmi. In casa avevamo il poster di Del Piero e Buffon su una porta sì e l’altra pure, e la sua suoneria del telefonino era l’inno della Juventus”.

Flirt

In passato, le è stato attribuito un flirt con il cantautore Eros Ramazzotti, che la modella ha subito smentito: “Eros mi scrisse successivamente alla proclamazione, per congratularsi, visto e considerato che più volte io l’ho nominato raccontando i significati dei miei tatuaggi. Sulla caviglia ho tatuata una frase di una sua canzone, Mamarà, per mia mamma, mancata tempo fa“.

Carolina Stramare a Pechino Express 2023

Nel 2023, Carolina Stramare è una dei concorrenti dell’ultima edizione di Pechino Express. Al fianco della sua amica e collega modella Barbara Prezja, Carolina affronterà un viaggio avventuroso attraverso l’India, il Borneo malese e la Cambogia, sfidando coppie di vip e celebrità del web.

Vita privata, la storia con il centravanti della

Un indiscrezione di Novella 2000 risalente al febbraio del 2022 ha svelato l’appassionato flirt tra Carolina Stramare e Dusan Vlahovic. Il bomber della Juventus ha ritrovato l’amore con la bella modella dopo la fine della sua relazione con l’influencer Maria Sole Pollio. A quanto sembra, i due si erano conosciuti quando Vlahovic vestiva ancora la maglia viola e hanno deciso di portare avanti la loro storia una volta che il trasferimento a Torino è stato ufficializzato. Ad oggi, nonostante diverse voci che vedevano il centravanti serbo interessato in altre donne, i due sembra siano ancora una coppia molto solida.

In una recente intervista Carolina, fervente tifosa bianconera, ha parlato dell’ultimo periodo di Dusan alla Juve, caratterizzato da prestazioni altalenanti: “Ha avuto grandi successi a Firenze e poi quando è arrivato alla Juventus si è ritrovato a vivere una realtà nuova, diversa che probabilmente non si aspettava nemmeno lui. Da un giorno all’altro si è ritrovato a Torino, a giocare per la Juventus. La sua vita è stata stravolta. Ho visto il cambiamento nel giro di pochi giorni. L’hanno prelevato da Firenze e trasportato a Torino con i tifosi della Fiorentina che cercavano di affossarlo. È un momento no che probabilmente doveva arrivare”.

Nuovo amore con Antonino Spinalbese?

Carolina Stramare potrebbe avere iniziato una storia d’amore con l’ex di Belen. I due, già intercettati lo scorso marzo a godersi un drink insieme a Milano, si sarebbero visti per pranzo in un ristorante del capoluogo lombardo. Le prove le han pubblicate loro stessi sui social. Spinalbese ha pubblicato alcune stories che conferma la sua presenza nel locale. Stramare ha poco dopo pubblicato lei stessa una serie di foto in cui appare nello stesso locale. La coppia, quindi, non sembra più restia a mostrarsi insieme in pubblico, sebbene rifugga l’attenzione mediatica. È solo una complice amicizia o c’è qualcosa di più?