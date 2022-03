Gossip news: rumors su Chiara Ferragni e Delia Duran

Il gossip non smette mai di macinare news. Come riferisce Alberto Dandolo su Dagospia, le personalità oggi nell’occhio del ciclone sono Delia Duran, compagna di Alex Belli, e Chiara Ferragni.

Gossip news, Chiara Ferragni e Trussardi: amicizia sospetta?

Si era già parlato nelle scorse settimane di un’amicizia sospetta tra Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi, e ora il rumors per Alberto Dandolo su Dagospia torna d’attualità. Dopo la rottura della storia d’amore con Michelle Hunziker, Tomaso starebbe attraversando un periodo piuttosto difficile e ad aiutarlo a reagire ci sono le persone a lui più care.

Il suo avvinamento a Chiara Ferragni, però, continua a non passare inosservato e tra gli esperti di gossip continua a fare molto rumore. Fedez deve preoccuparsi?

Silvio Berlusconi e la stima per Delia Duran

Altra pillola di gossip lanciata da Alberto Dandolo su Dagospia riguarda invece Delia Duran. La finalista del Grande Fratello Vip 6, protagonista indiscussa del Grande Fratello, avrebbe un fan davvero speciale: l’ex premier Silvio Berlusconi.

L’ex premier sarebbe stato infatti uno spettatore assiduo del reality di Canale 5 e una delle sue concorrenti preferite è stata proprio la Duran.

La Rai punta ancora su Massimo Ranieri

La Rai secondo l’ultima gossip news vuole puntare ancora su Massimo Ranieri facendolo esibire con un rapper campano proprio come lui: Clementino. Alberto Dandolo su Dagospia dà già l’accordo per fatto, e il nuovo show dovrebbe andare in onda su Rai 1 il prossimo autunno.