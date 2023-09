Chiara Ferragni, chi è l’amica Chiara Biasi

Chiara Biasi è una influencer, imprenditrice e blogger, grande amica di Chiara Ferragni.

Chi è Chiara Biasi, amica di Chiara Ferragni

Chiara Biasi nasce a Pordenone il 28 marzo del 1990, e già da giovane nella speranza di fare carriera anche come influencer si trasferisce a Milano. Nota per essere una delle migliori amiche di Chiara Ferragni, il suo successo nel mondo del fashion prende piede a partire dal 2012 quando apre il suo “blog Lifestyle”. Blog dove non promuoveva solamente look e consigli di moda, ma anche viaggi, cibo e design.

Chiara Biasi ha un fratello di nome Alessio e una sorellina di nome Bianca.

L’amicizia con Chiara Ferragni

Chiara Biasi è una delle migliori amiche di Chiara Ferragni che ha conosciuto a Milano. Le due diventano amiche per la pelle e proprio su consiglio dell’imprenditrice digitale cremonese, Chiara inizia a mettere a frutto le sue doti social e apre un blog su moda, cibo, viaggi e design.

Malattia

Chiara Biasi non ha sempre avuto una vita semplice. All’età di 20 anni, infatti, Chiara viene colpita da una ischemia e ciò la porta a prendere molti farmaci. In passato l’influencer ammette di essere soggetta a scompensi ormonali e di dover tenere la sua salute sempre sotto controllo.

Quanto guadagna