Littler si espande in Danimarca con Bo Enevold Uhrenfeldt

Littler, il più grande studio di diritto del lavoro al mondo, ha ulteriormente ampliato la sua presenza in Europa con la Danimarca. Sarà Bo Enevold Uhrenfeldt, che entra a far parte dello studio come socio, a dirigere il nuovo ufficio di Copenaghen, che opererà con il nome di Littler | enevold.

Littler in Danimarca

Questa aggiunta segna il tredicesimo paese europeo in cui Littler si espande e, insieme agli uffici di Oslo, in Norvegia, rafforza l’impronta dello studio in Scandinavia.

La piattaforma globale di Littler conta oggi più di 1.700 avvocati che operano in 27 Paesi e in oltre 100 uffici.

“Continuiamo a fare scouting di opportunità per migliorare la nostra piattaforma globale aggregando i migliori avvocati del lavoro nei principali mercati internazionali” ha dichiarato Erin Webber, CEO e Presidente di Littler. “L’aggiunta di Bo, avvocato con una grande reputazione in Danimarca, rafforzerà la nostra rosa di avvocati europei e ci consentirà di piantare la nostra bandiera nell’ambitissimo mercato danese”.

Enevold Uhrenfeldt

Enevold Uhrenfeldt, che prima di fondare Littler | enevold è stato partner di Skau Reipurth, ha quasi 20 anni di esperienza nel campo del diritto del lavoro.

“Il mercato danese ha caratteristiche uniche che hanno un impatto significativo sui datori di lavoro che operano nella regione: pensiamo agli ampi servizi forniti dal governo, all’elevato grado di adesione ai sindacati e ai sistemi specifici per la risoluzione delle controversie” hanno concluso Carlo Majer e Edgardo Ratti, che guidano come co-Mananing Partner Littler in Italia.

“Questo nuovo innesto sarà di grande valore per molti dei nostri clienti che hanno in quelle geografie un mercato di riferimento per le proprie attività”.

Attività in tutto il mondo

Le attività internazionali di Littler si estendono su quattro continenti – Nord America, Sud America, Asia ed Europa – e ora in 27 Paesi, tra cui Austria, Belgio, Brasile (con un rapporto di correspondent counsel), Canada, Colombia, Costa Rica, Danimarca, Repubblica Dominicana, El Salvador, Francia, Germania, Guatemala, Honduras, Irlanda, Italia, Messico, Paesi Bassi, Nicaragua, Norvegia, Panama, Polonia, Portogallo, Singapore, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti (incluso Porto Rico) e Venezuela.

In Littler ci sono avvocati con un’eccezionale esperienza internazionale, tra cui professionisti con doppia abilitazione negli Stati Uniti e in Australia, Brasile, Giappone, Nuova Zelanda, Russia e Sudafrica.

Littler

Littler è la più grande realtà al mondo dedicata al Diritto del Lavoro con oltre 1.700 professionisti in 27 Paesi su scala globale. Littler rappresenta le imprese in tutti gli ambiti del diritto del lavoro, ponendosi sul mercato come interlocutore unico in materia per la business community globale.

Universalmente apprezzato e riconosciuto dal mondo dell’impresa come leader e realtà innovativa, Littler, nei suoi 75 anni di vita, ha rappresentato in giudizio, mediato e negoziato alcuni dei più importanti casi di diritto del lavoro, nonché gestito alcune delle più rilevanti vicende contrattuali.

Littler Global è il marchio che raggruppa tutte le entità internazionali, che rimangono separate e distinte.