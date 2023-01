Giusy Buscemi laureata in Lettere: “Mai stata così felice, si chiude un cerchio”

Giusy Buscemi festeggia, si è laureata in Lettere alla Sapienza di Roma: "Mai stata felice come oggi, si chiude un cerchio della vita".

È un grande momento per Giusy Buscemi, 30 anni il prossimo 13 aprile. L’ex Miss Italia 2012, apparsa al cinema nella saga Smetto quando voglio e in tv con Il paradiso delle signore, ha annunciato la sua laurea in Lettere, Musica e Spettacolo all’Università La Sapienza di Roma sul suo profilo Instagram.

L’attrice ha celebrato questo importante risultato con un lungo messaggio: “Una triennale in dieci anni non è un grande traguardo. Eppure io non sono mai stata così felice come oggi, che si chiude un cerchio importante della vita. A tutte le volte in cui ho pensato di mollare, a tutta la vita che è passata tra un esame e l’altro, alle volte che andava bene anche se non era il voto che avevo immaginato, perché alla fine la cosa più importante è quello che è rimasto”.

Buscemi rivolge poi il pensiero al suo ateneo, grata per le esperienze e le conoscenze acquisite lì: “Grazie Sapienza, mi hai insegnato tante cose, forse più su di me che sul mondo. Avevo iniziato solo per prendere questo pezzo di carta e poi ho capito, strada facendo, che era molto di più…Era gioia di Sapere, incontri di vite, perseveranza, amore per i propri limiti e ancora tanta perseveranza”.

La dedica e le congratulazioni nei commenti

L’attrice ha dedicato la laurea ai suoi tre figli, Caterina, Pietro ed Elia, avuti con suo marito, il regista Jan Michelini: “Che il desiderio possa essere sempre il motore della vostra vita”. Tanti complimenti di amici famosi nei commenti. Dalle congratulazioni di Sofia Goggia: “Complimenti cara!”. A quelle di Alessandra Mastronardi: “Bravissima!”. Plausi anche da Sara Lazzaro, Margaret Madé, Gloria Radulescu, Jenny De Nucci, Giovanni Scifoni, Luca Argentero e Cristina Marino.