Chi è Giusy Buscemi: Miss Italia, figli, marito Jan Michelini, laurea, tv

Chi è Giusy Buscemi, ex Miss Italia 2012 e nota attrice, protagonista di Un passo dal cielo 7? Già nota per i suoi ruoli in Il paradiso delle signore e DOC – Nelle tue mani, la sua Manuela Nappi ha ora un ruolo centrale nella serie Rai dopo l’addio di Daniele Liotti. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Giusy Buscemi, all’anagrafe Giuseppina, nasce il 13 aprile a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani in Sicilia. Attrice 30enne, ha conquistato il cuore degli italiani recitando in molte fiction di successo. Cresce a Menfi, dove frequenta il liceo scientifico. Successivamente si trasferisce a Roma per studiare nella facoltà di Letteratura, Musica e Spettacolo de La Sapienza. I primi passi nel mondo dello spettacolo però li muove grazie al concorso nazionale di Miss Italia, che vince nel 2012. È così che si fa notare da alcuni registi nostrani. Nello stesso anno infatti esordisce sul grande schermo con Baci salati, per poi ottenere una parte in Fratelli Unici.

Don Matteo, e la troviamo in La bella e la bestia, La dama velata, Il giovane Montalbano, Il paradiso delle signore, I medici, Un passo dal cielo e Doc – Nelle tue mani, dove interpreta la dottoressa Lucia Ferrari. Nel 2023 torna ad interpretare Manuela Nappi in nella settima stagione di Un passo dal cielo. Dopo l’addio dell’attore protagonista Daniele Liotti, la giovane poliziotta, sorella di Vincenzo Nappi (Francesco Neri. Giusy Buscemi passa poi al piccolo schermo. Le viene proposto il ruolo di Assuntina Cecchini nella nona stagione di, e la troviamo in, dove interpreta la dottoressa Lucia Ferrari. Nel 2023 torna ad interpretarein nella. Dopo l’addio dell’attore protagonista, la giovane poliziotta, sorella di Enrico Iannello ), è diventata la protagonista della serie al posto di

Ex fidanzati

Il primo amore importante per Giusy Buscemi è stato Giuseppe Galfano (Picci). I due si sono conosciuti da bambini tra i banchi di scuola e si sono fidanzati appena adolescenti. Due mesi dopo l’incoronazione di Miss Italia, però, i due si sono separati: per la distanza e gli impegni lavorativi, ha dichiarato l’attrice. Successivamente Giusy Buscemi si lega al salernitano Alex Adinolfi per circa un anno, anche se dopo arriva la rottura.

La storia d’amore con Jan Michelini

È però a una cena di beneficienza che la ragazza siciliana ha conosciuto nel 2014 il regista Jan Michelini: un incontro che le ha cambiato la vita. Nonostante i 13 anni di differenza tra i due, infatti, la coppia decide di frequentarsi e fidanzarsi nel 2015, per poi convolare a nozze nel 2017. Buscemi vive a Roma con il regista, e ha tre figli: Caterina Maria (2018), Pietro Maria (2019) e Carmel Allegra (2022).