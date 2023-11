Antonio Ricci, chi è la moglie Silvia Arnaud: figli, lavoro, studi

Antonio Ricci è sposato con la moglie Silvia Arnaud. Vediamo meglio chi è.

Antonio Ricci, chi è la moglie Silvia Arnaud

Silvia Arnaud, moglie di Antonio Ricci, è laureata in Scienza del Beni Culturali ed è una storica dell’arte ed esperta di cultura. Impegnata da diversi anni ormai sul fronte dei giardini storici, Silvia ha vissuto per anni con Antonio Ricci ad Alassio. Successivamente i due si sono trasferiti a Villa Montagù, per poi stabilirsi definitivamente nella blasonata Villa Hanbury, una dimora storica con un bellissimo parco.

Figli

La coppia ha avuto tre figlie: Alessandra, Vittoria e Francesca.

La riservatezza è un tratto che ha l’sempre caratterizzata nonostante la fama del marito ideatore di Striscia La Notizia.

Curiosità

Nel 2006 la coppia ha organizzato una protesta per salvare il parco di Villa della Pergola di Alassio, uno dei gioielli dell’architettura ottocentesca, soggetta a speculazione edilizia. Per tale ragione è stata premiata anche nel 2018 durante la prima edizione dell’”Emys Award” della città di Albenga.