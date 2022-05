Francesco Merola, chi è il cantante figlio di Mario Merola: moglie, canzoni, matrimonio

Chi è Francesco Merola, cantante partenopeo figlio del grande Mario Merola. Sulle orme del padre, ha perseguito una carriera musicale ed è stato spesso ospite in televisione. Tutto sulla sua carriera, la sua vita privata e le sue canzoni più famose.

Chi è Francesco Merola: vita, carriera e canzoni del figlio di Mario Merola

Nato a Napoli nel 1970, Francesco Merola è il terzo dei tre figli di Rosa Serrapiglia e dell’indimenticato Re della sceneggiata Mario Merola, celebre cantante e attore partenopeo scomparso nel 2006.

Francesco è stato l’unico tra i figli dell’artista a voler cercare fortuna nel mondo della musica. È un cantante come suo padre, al fianco del quale ha vinto il Festival di Napoli 2001 con la canzone L’urdemo emigrante. È spesso ospite di trasmissioni televisive come Domenica In, dove ricorda il padre scomparso e racconta i suoi propositi di omaggiarlo con la sua musica: “Come era bello papà! Ogni giorno sto male, papà è l’aria, è tutto, io devo continuare per lui.

La canzone di papà la porterò sempre avanti”.

Nel 2008, insieme a suo fratello maggiore Michele Roberto, apre un ristorante-museo a Napoli dedicato alla vita di Mario Merola, con in mostra lettere, dischi e cimeli della sua carriera. Nel 2019 pubblica il singolo Parla Cu’mmè, canzone dedicata al padre e al doloroso lutto per la sua scomparsa. È possibile seguire la sua carriera musicale e alcuni suoi sprazzi quotidiani sul suo profilo Instagram, dove ha accumulato oltre 29mila follower.

Vita privata, la proposta di matrimonio: chi sarà sua moglie?

Francesco Merola ha annunciato quest’anno la sua promessa di matrimonio alla sua storica compagna, la cantante e attrice Marianna Mercurio, insieme a lui da quattordici anni.

Dopo una grave crisi nel 2020, che ha portato anche a una loro separazione, i due si sono riappacificato e sono ora più innamorati di prima e pronti a convolare finalmente a nozze. Il matrimonio è in programma per il 10 maggio, come annunciato dal cantante sul suo profilo Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Francesco Merola (@francescomerolaofficial)

Alla loro storia d’amore è dedicato anche il nuovo singolo di Merola, che si chiama proprio Me sposo a te, pubblicato lo scorso gennaio proprio in occasione della proposta di matrimonio.