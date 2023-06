Giuseppe, Cristiana, Diamante, chi sono i figli di Bud Spencer: vita privata, carriera, figli

Chi sono i figli di Bud Spencer: Giuseppe, Cristiana e Diamante. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla famiglia dell’amatissimo attore italiano, compagno di sberle di Terence Hill sul grande schermo.

Bud Spencer, all’anagrafe Carlo Pedersoli, è rimasto nel cuore di tutti gli italiani grazie ai suoi memorabili film, interpretati spesso in coppia con Terence Hill. Dopo la sua scomparsa nel 2016, all’età di 87 anni, restano a ricordarlo sua moglie, Maria Amato, e i suoi tre figli, Giuseppe, Cristiana e Diamante Pedersoli. Cosa sappiamo esattamente di loro?

Chi è Giuseppe Pedersoli: vita privata, carriera, figli

Nato a Roma l’11 febbraio 1961, Giuseppe Pedersoli ha 62 anni ed è il figlio maggiore di Bud Spencer. Ha seguito le orme del padre e del nonno, Giuseppe Amato, lanciandosi nel mondo dello spettacolo, nel ruolo di produttore e sceneggiatore. Nel corso della sua carriera ha lavorato sia per il cinema che per la televisione e ha spesso lavorato in film con protagonista suo padre. Tra questi ricordiamo Un piede in paradiso, Botte di Natale e Al limite, nonché le serie televisive Detective Extralarge, Noi siamo angeli e I delitti del cuoco. Giuseppe Pedersoli è sposato con la panamense Lupita Barriga dal 1990, madre dei suoi due figli: Alessandro Pedersoli e Carlo Pedersoli Jr. Ha inoltre cresciuto anche Carolina, figlia di Lupita nata da una sua precedente relazione.

Chi è Cristiana Pedersoli: vita privata, carriera, figli

Cristiana Pedersoli, nata a Roma nel 1962, ha 61 anni e negli anni si è costruito una carriera come artista. È diventata molto famosa come scultrice e pittrice. Ha allestito moltissime mostre in giro per l’Italia e viaggia spesso per il mondo in cerca di nuove ispirazioni per la sua arte. Nel 2010 crea NO REGRETS, linea di salvadanai dipinti in terracotta realizzata ad edizione limitata per Restelliartco. Ha inoltre scritto due libri sul suo rapporto con il padre, Mio papà Bud e Bud: Un gigante di papà. È la madre di due figli, Sofia e Nicolò, ma non è noto al momento il nome del suo partner.

Chi è Diamante Pedersoli: vita privata, carriera, figli

Diamante Pedersoli, anche nota come Diamy, è nata nel 1972, ha 51 anni ed è la terza figlia di Bud Spencer. Molto riservata, anche più dei suoi fratelli, non appare sui social e non sono quindi disponibili molti dettagli sulla sua carriera e vita privata. In passato ha recitato insieme al padre, nelle pellicole Superfantagenio e Un piede in paradiso, ma poi si è lasciata alle spalle il mondo del cinema. È sposata ed è la madre di Sebastiano Pigazzi, attore di 27 anni.