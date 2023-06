Diamante Pedersoli, chi è la terza figlia di Bud Spencer: vita privata, carriera, figli

Chi è Diamante Pedersoli, figlia più giovane di Bud Spencer. Scopriamo qualche informazione in più sulla vita privata e carriera della terza figlia del celebre attore, scomparso ad 87 anni nel 2016.

Chi è Diamante Pedersoli, terza figlia di Bud Spencer: vita privata, carriera

Diamante Pedersoli, anche nota come Diamy, è nata nel 1972, ha 51 anni ed è la terza figlia di Bud Spencer, attore scomparso nel 2016 celebre per la sua proficua collaborazione con Terence Hill. Nata dall’unione tra l’attore e sua moglie, Maria Amato, ha un fratello e una sorella maggiore, Giuseppe e Cristiana. Molto riservata, anche più dei suoi fratelli, non appare sui social e non sono quindi disponibili molti dettagli sulla sua carriera e vita privata. In passato ha recitato insieme al padre, nelle pellicole Superfantagenio e Un piede in paradiso, ma poi si è lasciata alle spalle il mondo del cinema. È sposata ed è la madre di Sebastiano Pigazzi, attore di 27 anni.

Il rapporto con il papà: “Un’anima che irradiava positività”

Diamy è spesso apparsa in televisione per ricordare suo padre e parlare del suo rapporto con lui. “Sono nata negli anni Settanta e i miei genitori hanno deciso di darmi un nome poco comune.” -ha raccontato Diamante in una recente intervista- “Peraltro, uno dei primi registi di mio papà aveva una compagna che si chiamava come me e, di conseguenza, eccomi qua. Chi era Carlo Pedersoli? Beh, per me era papà e basta. Il personaggio di Bud Spencer era un’altra cosa. Era un’anima che irradiava positività“.

Ha inoltre ricordato l’affetto e il rispetto che Bud Spencer provava per sua moglie, Maria Amato: “Per papà la famiglia era un pilastro fondamentale, che lui riconosceva in mamma. Lui diceva sempre: ‘Se non ci fosse stata lei, la mia carriera sarebbe andata in tutt’altro modo’. Tra loro c’erano sentimenti veri, il loro amore è durato oltre mezzo secolo”.