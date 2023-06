Cristiana Pedersoli, chi è la figlia di Bud Spencer: vita privata, carriera, età

Chi è Cristiana Pedersoli, figlia di Bud Spencer. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia del celebre attore e partner di Terence Hill, scomparso nel 2016 all’età di 87 anni. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Cristiana Pedersoli, figlia di Bud Spencer: vita privata e carriera

Cristiana Pedersoli, nata a Roma nel 1962, ha 61 anni ed è la figlia di Carlo Pedersoli, meglio noto come Bud Spencer, celebre attore italiano protagonista di moltissimi classici insieme a Terence Hill. È la secondogenita dell’attore, padre anche di Giuseppe, fratello maggiore di Cristiana, e Diamante, sua sorella minore. Pedersoli si è costruita una carriera come artista, diventando molto famosa come scultrice e pittrice. Ha allestito moltissime mostre in giro per l’Italia e viaggia spesso per il mondo in cerca di nuove ispirazioni per la sua arte. Nel 2010 crea NO REGRETS, linea di salvadanai dipinti in terracotta realizzata ad edizione limitata per Restelliartco.

Il rapporto con il papà e i libri: “È sempre qui con me”

Cristiana è spesso ospite in televisione per ricordare il suo papà, scomparso all’età di 87 anni il 27 giugno 2016. “Era molto divertente, giocherellone.” -ha raccontato nostalgica in un’intervista concessa nel 2021 a Uno Weekend – “Gli piaceva avere tanta gente attorno, amici, fare pranzi conviviali, poi gli piaceva cantare, ballare”. Pedersoli ha poi raccontato qualche dettaglio in più sul suo rapporto con Bud Spencer, spiegando il suo motto e la sua filosofia di vita: “Era ‘futtitinne’, voleva allontanare tutto ciò che era negativo che potesse portargli dispiacere. Cosa mi ha lasciato? La sua voce che mi rimbomba, le sue mani calde e questa presenza che è sempre qui con me, non mi abbandona mai sono ancora qui a parlarne con tutta le gente che mi scrive. Lui era un gigante buono, aveva un’energia quando entrava nelle stanze che ti dava una forza incredibile”.

Cristiana Pedersoli è anche l’autrice di due libri dedicati alla memoria del padre, Mio papà Bud e Bud: Un gigante di papà. “L’eredità che ha lasciato papà sono i milioni di fan che continuano ad inondarci di affetto e a mantenere vivo il suo ricordo.” -ha spiegato l’artista in occasione del quarto anniversario della sua morte- “E poi l’insegnamento più grande che ci ha lasciato è di accettare la vita come viene cercando di trasformare il negativo in positivo senza mai compatirsi”.

Vita privata: marito, figli

Non si hanno molte informazioni circa la vita privata di Cristiana Pedersoli. È la madre di due figli, Sofia e Nicolò, ma non è noto al momento il nome del suo partner. Ha un profilo Instagram con un seguito di circa mille persone, dove condivide immagini delle sue opere e delle sue mostre.