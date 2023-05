Verissimo in onda sabato 13 e domenica 14 maggio con le ultime puntate della stagione: chi sono i super ospiti

Verissimo arriva in tv e streaming con le ultime due puntate della stagione con super ospiti nel salotto della Toffanin.

Verissimo con Silvia Toffanin arriva con gli ultimi due pomeriggi della stagione su Canale 5. Tanti e super ospiti nel sabato 13 e nella domenica 14 maggio con il programma che, però, proseguirà in un’altra modalità.

Verissimo in onda sabato 13 e domenica 14 maggio

Verissimo arriva nei pomeriggi di sabato 13 e domenica 14 maggio su Canale 5 con le ultime due puntate della stagione sempre con la conduttrice Silvia Toffanin. Da settimana prossima, però, il talk show di Canale 5 proseguirà, il sabato e la domenica con Verissimo Le storie: le interviste più emozionanti realizzate quest’anno da Silvia Toffanin a cui si aggiungeranno esclusive e contributi assolutamente inediti. Le puntate si potranno sempre seguire e poi recuperare sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Le ultime puntate della stagione: chi sono i super ospiti

Sabato 13 maggio arrivano nel salotto Mediaset il duo Paola & Chiara che sono tornate nel panorama musicale in onore dei vecchi tempi della dande pop italiana. Dal programma di Amici arrivano i due cantanti Arisa e Michele Bravi con gli ultimi eliminati del talent di Maria De Filippi: Cricca, Maddalena e Aaron.

Domenica 14 maggio per la prima volte ospite in Italia arriva l’attrice turca Hilal Altinbilek, ossia Züleyha, la splendida protagonista della serie di Canale 5 Terra amara. Non solo perché sono ospiti della Toffanin anche Asia Argento e il mitico Lino Banfi. Infine, ampio spazio ad Amici e ai sogni e alle esibizioni dei quattro super finalisti dell’inimitabile talent di Maria De Filippi: i cantanti Wax e Angelina e i ballerini Isobel e Mattia.